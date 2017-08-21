Глава Польского телевидения: Мы прекратим вещание «Белсата», если МИД не даст денег

Гендиректор Польского телевидения (TVP) Яцек Курский написал письмо главе МИД Витольду Ващиковскому, в котором сообщил, что TVP будет вынуждено прекратить вещание телеканала «Белсат» со следующего года, если МИД не возобновит финансовую поддержку.

Об этом сообщает газета Dziennik. Gazeta Prawna.

Курский написал Ващиковскому, что видит необходимость в существовании «Белсата», но польское телевидение не в состоянии финансировать его самостоятельно. «Это не ультиматум, а попытка спасти этот телеканал», — отметил глава TVP.

— Я не хочу быть руководителем, при котором «Белсат» прекратит существование, но трансляция канала для зрителей за границей не является уставной деятельностью TVP. Мы делали это согласно договору с МИД. Поэтому я обратился к министру Ващиковскому с вопросом, не передумал ли он, — добавляет Курский.

В пресс-службе МИД Польши ответили, что в ведомстве работают над ответом гендиректору TVP. Письмо также передали премьер-министру Польши Беате Шидло.

Директор «Белсата» Агнешка Ромашевская-Гузы рассказала TUT.BY, что в 2017 году МИД Польши и так существенно урезал финансирование телеканала. Из примерного бюджета «Белсата» в шесть млн евро ведомство оказало поддержку всего на треть. Дыру в бюджете закрыла TVP из своих «коммерческих средств», добавила Ромашевская-Гузы.

— В переговорах никакого прогресса нет. Видно, что МИД не хочет финансировать. Может, Польское телевидение найдет какой-то другой источник. Но это не может быть партизанской инициативой TVP — мы захотели и решили делать. Будет политическая воля — будет финансирование. МИД — только инструмент. Можно напрямую через бюджет, например, парламент утвердит такую статью.

Собеседница приводит пример «Радио Свобода», которое финансирует не Госдеп США, а конгресс. При этом «Белсат» уже ведет переговоры с британцами о поддержке по линии BBC.

Ромашевская-Гузы связывает нежелание МИД поддерживать «Белсат» с настроенностью министра Ващиковского на потепление отношений с официальным Минском.

В апреле глава МИД Польши заявил, что министерство не перестанет финансировать «Белсат», однако объемы поддержки станут меньше — достаточными, чтобы канал «мог выжить».

О возможном сокращении финансирования «Белсата» польским МИД сообщили в конце прошлого года. Белорусское гражданское общество и деятели культуры, включая нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, выступили в поддержку «Белсата». 5 января премьер-министр Польши Беата Шидло заверила директора телеканала, что ему ничего не угрожает и финансирование будет продолжено.

Глава МИД Ващиковский в свою очередь считает, что есть сомнения во влиятельности телеканала, и что поляки Беларуси просят запустить вместо него каналы TVP Polonia и TVP «Культура». Варшава начала переговоры с Минском о включении одного из польскоязычных каналов в белорусские кабельные сети.