14 доказательств того, что вы прямо сейчас захотите отдать своего ребенка в финскую школу

Согласно исследованиям, финские школьники — одни из лучших учеников планеты. При этом они проводят в школе меньше времени, чем дети из других стран, а уроки делают максимум полчаса в день.

AdMe.ru рассказывает о том, в чем секрет финского образования, которым восхищается весь мир.

14. Все бесплатно

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Финское образование — бесплатное. И все остальное — обеды, экскурсии, принадлежности для школы — тоже бесплатно. Если ученики живут дальше чем в 2 километрах от школы, их подвозит на уроки и домой школьный автобус. Все это оплачивает государство: на образование выделяется целых 12,2 % общего бюджета страны.

13. К каждому ученику индивидуальный подход

Здесь на одном уроке ученики могут выполнять разные по сложности задания — в зависимости от того, что им по силам. Дети с разными физическими и умственными способностями учатся вместе. Если ребенок не справляется, учителя организуют для него индивидуальные занятия. Дополнительно преподаются и другие предметы, например, родные языки для детей эмигрантов.

Считается, что школьник сам может выбрать, что для него полезнее: когда ему неинтересен урок, он может заниматься чем-то своим — читать книгу или шить.

12. Оценки сообщают только самому ученику

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Оценочная система в Финляндии 10-балльная, но до 3-го класса в финской школе оценок не ставят. С 3-го по 7-й — оценки словесные: от «посредственно» до «отлично». Свои баллы знает только сам школьник. Ругать за оценки здесь не принято, они используются для того, чтобы мотивировать ребенка совершенствовать свои знания и корректировать его индивидуальный учебный план.

11. На уроки можно ходить даже в пижаме

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В финских школах нет школьной формы. На уроки можно ходить в чем угодно: никаких требований к одежде не предъявляют. Часто дети не надевают в классе даже обувь и ходят в носках.

10. Во время урока здесь можно сидеть на диване или валяться на ковре