Рядом с Барселоной убит подозреваемый с «поясом шахида»

В городе Субиратс, расположенном примерно в 50 километрах от Барселоны, полицейские застрелили мужчину, на котором был надет пояс, похожий на пояс со взрывчаткой.

Газета El Mundo сообщает, что подозреваемый выкрикивал «Аллах акбар!»

Предполагается, что убитый — 22-летний Юнес Абуяакуб, главный подозреваемый по делу о теракте в Барселоне. По версии следствия, именно Абуяакуб находился за рулем фургона, который врезался в прохожих в центре города.

Официально личность убитого в Субиратсе не подтверждена.

Теракт в Барселоне был совершен 17 августа. Террорист врезался на фургоне в прохожих на улице Рамбла, проехал по ней около 500 метров, а затем вышел из автомобиля и скрылся. Позднее он угнал другую машину, убив ее водителя.

Примерно через девять часов после нападения в Барселоне террористы попытались врезаться на автомобиле в прохожих в городе Камбрильс, расположенном в 120 километрах от Барселоны. В машине находились пятеро преступников, все они были убиты полицейскими.

В результате терактов в Барселоне и Камбрильсе погибли 15 человек.