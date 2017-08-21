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Политика
21.08.2017
В Польше опасаются, что Россия не выведет войска из Беларуси после учений

Замминистра обороны Польши Михал Дворчик заявил журналистам об опасениях, что Россия не выведет войска из Беларуси после завершения учений «Запад 2017».

Ряд стран НАТО ранее выражали обеспокоенность в связи с совместными белорусско-российскими учениями «Запад-2017». Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность оно усмотрело именно в учениях «Запад-2017». Министерство обороны Беларуси назвало доклад домыслом и отказалось его комментировать.

— Есть много сомнений и опасений, что после учений «Запад 2017» может оказаться, что не все силы и средства будут выведены Россией из Беларуси, — цитирует Дворчика >РИА Новости.

Он отметил, что за учениями «Запад 2017» будут внимательно наблюдать как польские спецслужбы, так и спецслужбы западных стран.

— У нас нет стопроцентной уверенности в том, какие силы будут использованы. Потому что уже сейчас есть много предпосылок, чтобы считать, что это не такие силы, которые заявляют россияне и белорусы, а больше, — добавил замминистра.

В то же время Дворчик подчеркнул, что жители Польши могут чувствовать себя «абсолютно безопасно».

 
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