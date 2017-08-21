Бабченко: «Для великодуховного русского патриота невозможность заселфиться из Майами — непереносимый удар»

Российский военный репортер в эмиграции – о новых санкциях США в отношении России.

«США, перестаньте вообще выдавать визы россиянам, — пишет Аркадий Бабченко у себя в Facebook. — Для страны скрепных духовных патриотов нет большего удара. Вы сейчас случайно наступили им на самую больную мозоль — и то не наступили, Путин сам поставил вашу ногу, куда надо, высылкой дипломатов — а теперь возьмите и в***те уже самостоятельно и как следует. Удивитесь, как они взвоют.

Это я национал-предатель, разрушающий Россию на деньги Госдепа, мне пофиг на США, а для великодуховного русского патриота невозможность заселфиться из Майами — непереносимый удар. А еще перестаньте их кормить. И продавать айфоны. И никакой гуманитарки больше.

Вот тогда я и вправду поверю, что режим Путина может рухнуть через пару лет».

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