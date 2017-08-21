Зачем русскому ехать в США: «Не стоит гордиться своей ограниченностью»

Сегодня США сильно осложнили получение туристических виз для граждан России. Закроются консульства во Владивостоке, Екатеринбурге, Питере.

Это не американцы решили нам нагадить – это, как вы помните, Путин велел сократить численность сотрудников дипломатической миссии США. Вот они и сократили тех людей, кто визы выдавал. Теперь многие наши соотечественники, которые хотели поехать в США, сделать этого не смогут, ведь получить визу станет намного сложнее – и дороже, и дольше.

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Заметил в соцсетях смех и ликование так называемых патриотов. Люди с гордостью сообщают, что в Америке они не были, делать там им нечего, и ни за что они туда не поедут.

Это радость меня огорчает. Как можно радоваться тому, что ты где-то не был? Как можно гордиться тем, что ты что-то не узнаешь, не увидишь собственными глазами, не прочувствуешь на себе? Это как гордиться, что ты не читал какую-то книгу или не смотрел какое-то кино.

При этом я никого не призываю любить Америку. Их образ жизни, их культура может быть многим чужда, и это нормально. Мне вот, например, совсем не нравится северокорейский режим, но я очень побывать в КНДР, чтобы увидеть всё своими глазами. И я никогда не испытывал гордости или радости от того, что никогда там не был.

Многие люди воспринимают США через новости и пропаганду федеральных каналов. Но США – это не только политика, с которой вы сталкиваетесь в телевизоре. Это огромная и очень разная страна. Не случайно США – первая экономика мира (ну ладно, уже вторая). Это Кремниевая долина, куда со всего мира стекаются лучшие мозги. Это место, которое десятилетия даёт миру крутейшие технологии. Каждый день вы сталкиваетесь с изобретениями, которые появились на свет благодаря людям, работающим на западном побережье США. Неужели может быть не интересно посмотреть, как всё это работает? Какие они создают условия, как рождается будущее, которое меняет сегодня весь мир?

США – это удивительная и очень разнообразная природа. Она не лучше нашей, но она гораздо доступнее, и этому тоже можно поучиться у американцев. Система национальных парков, кемпинги, навигация, обустройство маршрутов и т.д. Очень важная тема, которая у нас пока ещё не развита.

Это я ещё не говорю про городскую среду и про то, как американцы начали отказываться от автомобиля! Как города, которые изначально строились для удобства автомобилистов постепенно понимают, что без нормального общественного транспорта никуда. Как Детройт, который в свое время автомобили сгубили, начал возрождаться со строительства трамвайной ветки. Как в Нью-Йорке начали закрывать улицы. Разве можно отказаться от прогулки по Хай-Лайн-парку? Или не посмотреть на самый крутой ТПУ в мире, построенный в деловом центре Манхэттена?

Понятно, что не у всех есть возможность, так как поездка в США – это дорого. Я допускаю, что вас так накачали пропагандой, то Америка стала ненавистна, но, как говорится, «давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел».

И это касается не только США. Это касается вообще путешествий в разные страны. Надо обязательно смотреть Китай, Японию, Европу. Надо подмечать чужой положительный опыт, чтобы внедрять его у нас. Я бы вообще законодательно обязал мэров и губернаторов российских городов раз в квартал посещать новую страну, а потом пусть пишут сочинение: что нового они узнали, какие положительные вещи там увидели, что можно внедрить у нас. Я даже не против, если подобные поездки будут субсидироваться из бюджета.

Не стоит гордиться своей ограниченностью. Лучше получите американскую визу и вкладывайте деньги в своё развитие.