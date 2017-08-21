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Общество
21.08.2017
Евгений Федоров
Заико: «У нас что, существует дефицит в два миллиарда долларов на поставки льна в мире?»

Известный экономист прокомментировал «льняные советы» Лукашенко и его напутствия ученым руководствоваться в работе с кадрами «сталинскими методами».

Помогут ли белорусские ученые превратить льняную отрасль в золотую жилу для Беларуси?

– Это абсолютно неправильный подход, – в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» сказал Леонид Заико. – Сначала нужно проанализировать, а востребованы ли товары из льна? У нас что – существует дефицит в два миллиарда долларов на поставки льна в мире? Такого нет. Так о какой «нефти» мы говорим.

По мнению собеседника, на рынке льняных тканей очень высокая конкуренция:

– Сейчас конкурирует и льняной батист (сверхтонкая льняная ткань – прим. «С»), и льняное волокно, и другие льняные ткани, которые производятся в Египте и других странах. Производство льна там очень далеко ушло. А у нас… Я вообще думаю, что при слове льняной батист белорусские продавцы в магазинах делают лица, которые напоминают об ужасах Хиросимы и Нагасаки. Они просто не знают, что это такое.

Батист (из фр. batiste) — полупрозрачная льняная или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, вырабатываемая из крученой пряжи высоких номеров. Выделывается преимущественно в Северной Франции и Бельгии, из самой тонкой льняной пряжи

По словам эксперта, льноводство – это культура 19 века, и нашей стране нет смысла вкладывать в нее огромные деньги:

– Лучше найдите 200 миллионов долларов – и отправьте их на производство 3D-принтеров в Беларуси. Это будет совсем другое дело.

Говоря о том, нужно ли руководить белорусским сельским хозяйством сталинскими методами, экономист отвечает:

– Я не против, сталинскими методами хочет руководить или методами Генриха Четвертого. Раз у нас Лукашенко главный специалист в сфере сельского хозяйства – пусть он делает там, что захочет. Правда, желательно чтобы при этом он ничем другим не занимался. За это ему будет большое спасибо.

 
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