Главный трансплантолог Беларуси рассказал, почему перестал есть грибы

Причиной стали жуткие случаи, которые ему приходится видеть на операционном столе.

Об этом БЕЛТА рассказал руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей Олег Руммо.

Главврач лично проводил операцию по экстренной пересадке печени, которая понадобилась 31-летнему жителю городского поселка Старобин Солигорского района, отцу двух детей, отравившемуся бледной поганкой.

Мужчина вместе с женой собирал грибы и, несмотря на то, что оба были опытным грибниками – случайно взяли бледную поганку. Когда грибы были съедены и вся семья легла спать, мужчина проснулся от тошноты и диареи.

Прибывшие вскоре медики установили, что единственный способ спасти его жизнь – выполнить пересадку печени.

– В данном случае это была стандартная операция по трансплантации печени. Сложность состояла в том, что пациент находился в крайне тяжелом состоянии. Необходимо было решать несколько задач, в том числе защищать мозг пациента, чтобы он не погиб под воздействием токсинов, – рассказал он.

По словам руководителя РНПЦ, он уже давно отказался от употребления грибов в пищу.

– Все мои знакомые об этом знают. Перестал я их есть еще в 2009 году, когда у меня появился первый пациент, который показал, каким небезопасным делом это может быть, – признался Олег Руммо.