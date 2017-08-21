Как быть боссом, но при этом не быть мудаком

«Не управляйте, а направляйте!».

Вы – счастливчик; если раньше вы об этом не догадывались, сейчас самое время это осознать. Не всякому везет быть начальником – управлять собственным отделом или, без ложной скромности, своей жизнью. Но коли уж посчастливилось быть боссом, не хлопайте себя по спине, не гордитесь собой – просто тихо порадуйтесь факту. На вашем месте мог запросто оказаться кто-то другой, и рано или поздно кто-то на вашем месте окажется.

Себя я вижу хранителем бренда и потому намереваюсь передать его преемнику в том же товарном виде, в каком его принял. Сам факт того, что мне была предоставлена возможность быть боссом, – уже большая удача.

Теперь, когда вы осознали, как сильно вам повезло, пора научиться правильно использовать свое положение. А именно: сделать все от вас зависящее, чтобы не стать мудаком. На своем веку я повидал множество людей, которые мгновенно превращались в напыщенных идиотов, едва получив некоторое количество власти. Худшие из них – те, кто пользуется данной им властью для того, чтобы унижать подчиненных. Не делайте этого; плохие начальники так поступают просто потому, что это сходит им с рук. Это детский сад, никто вас за это уважать не будет, и меньше всего – те, на кого вы спустите всех собак.

Что людям надо от начальства? Главным образом понимания того, в каком направлении двигаться. В офисе есть несколько человек, которые справились бы с моей работой не хуже меня, а то и лучше. Но все они делали бы мою работу по-своему. В бизнесе – в особенности там, где нужен творческий подход, – не бывает одного-единственного правильного решения. Мой старый начальник любил повторять: «Есть много способов трахнуть свинью» (на самом деле он милейший человек).

Таким образом, делать все по-вашему не есть единственный правильный способ. Но именно этим способом все и будет делаться. Донесите до подчиненных, чего всем нужно добиться, и дайте им возможность спокойно работать. Поверьте, вам будет чем заняться в то время, пока они трудятся: оптимизацией расходов, кризис-менеджментом, беседами с фоторедакторами на предмет ненависти к ним арт-директора.

Быть боссом значит не управлять, но направлять, вести за собой; лучшие из боссов делают это, находясь на линии фронта. Подчиненных не следует третировать, однако генеральная линия должна быть видна всем. Относитесь к лю­дям хорошо, платите им по заслугам и давайте свободу самовыражения. Люди должны понимать, что именно они делают, но следует дать им пространство для максимального приложения таланта.

Не бойтесь споров и дискуссий; если кто-то достоин выволочки, устройте; если кто-то нарушает субординацию, пусть мельчайшим образом, проведите беседу – не завтра или на неделе, а немедленно. Если кто-то заслуживает похвалы, не откладывайте в долгий ящик – хвалите моментально. Доброе слово приятно и необходимо каждому. У всех есть чувство собственного достоинства, все хотят знать, что они справились с трудной работой на отлично. Дайте им это понять, тет-а-тет или при всех; вам как начальнику захочется, чтобы они поняли, как важна их работа, или чтобы об этом узнали все.

И помните: всех не удержишь, рано или поздно самые ценные кадры вас покинут. Не держите на них зла. Верность – важнейшее качество в бизнесе; никому не нравится, когда увольняется хороший сотрудник. Но рано или поздно это делают все.

Потому улыбнитесь, пожелайте им удачи и закатите грандиозную прощальную вечеринку. Но не раньше, чем испробуете все способы оставить их при себе, включая удвоение зарплаты, повышение в должности, предоставление права пользоваться туалетом для руководства или оральный секс. Может быть, даже оральный секс в туалете для руководства.