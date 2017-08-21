Как быть боссом, но при этом не быть мудаком

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Бабченко: «Для великодуховного русского патриота невозможность заселфиться из Майами — непереносимый удар»
Главный трансплантолог Беларуси рассказал, почему перестал есть грибы
Инспектор ГАИ остановил движение на проспекте Независимости, чтобы спасти собаку
Чалавек: падарункі Праметэя і непазбежны прагрэс
В начале недели доллар и евро сдали назад
Из-за санкций России против США пострадают белорусы
О «нетеракте» в России: «Такой трусости себе даже Европа не позволяет»
С сентября в минских школах не будут сдавать наличку на питание
Шендерович: «Все ощутимее опускаемся на территорию дурного анекдота»
Волкер встретится в Минске с «главным куратором сепаратистских территорий» в «закрытом режиме»
Графіці ў нацыянальным стылі ў Менску: «ЖЭСу спадабалася»
Жарко ностальгирует: «Раньше было четко – четыре это четыре, а пять это пять»
Врач: «Работаю без обеда и отдыха, но не вижу суммы в 1000 рублей»
Почему стоит отмечать 25 августа?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Нарушено обещание Лукашенко: «коммуналка» вырастет почти на четверть
Фотожабы – спецвыпуск: Лукашенко на квадроцикле осматривает свои владения
Как «хоронились» мечты Лукашенко о «курицах, несущих золотые яйца»
Поляк опередил белоруса со средней зарплатой в три раза: «Зато у нас битва за урожай. А поляки молодцы»
«Власть хочет назад, в совок, во времена своей юности»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Понятно, что это — спектакль, но Лукашенко продолжает летать над полями»
Поляк опередил белоруса со средней зарплатой в три раза: «Зато у нас битва за урожай. А поляки молодцы»
Почему Геббельс лично ненавидел Ремарка
В Беларуси урожай убирают следователи, на очереди — бывшие заключенные. Кто следующий?
5 фактов об одном из самых депрессивных белорусских районов
Теракт в Барселоне: причины и уроки
«Под ногти иголки забивали, пальцы в дверях давили»
Фраза дня: «Выглядеть – одинаково. Зарабатывать – одинаково. Думать – одинаково. Алло, гараж? Совок – почил»
Что Лукашенко говорил о 10-балльной системе до того, как Коля пошел в школу
Мнение: «Инопланетяне захватили Министерство образования»
Елена Якжик: Кто такой Игорь Комлик для меня
Выполнили поручение Лукашенко о комбайнах – колхозники в шоке
Житель Франции: «Вернулся из Беларуси. А шок так и не проходит»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Еще один «золотой мальчик» Коля — сын российских «усов номер один»
Лукашенко в белом прибыл на «поле Президента», где пересел с квадроцикла на комбайн
Полуголые «ангелы-ковбои» на Диком Западе
Невеселые картинки: что белорусам не говорят о зарплате «по пятьсот»
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Коктейль
21.08.2017
Дилан Джонс, главред британского GQ
Как быть боссом, но при этом не быть мудаком

«Не управляйте, а направляйте!».

Вы – счастливчик; если раньше вы об этом не догадывались, сейчас самое время это осознать. Не всякому везет быть начальником – управлять собственным отделом или, без ложной скромности, своей жизнью. Но коли уж посчастливилось быть боссом, не хлопайте себя по спине, не гордитесь собой – просто тихо порадуйтесь факту. На вашем месте мог запросто оказаться кто-то другой, и рано или поздно кто-то на вашем месте окажется.

Себя я вижу хранителем бренда и потому намереваюсь передать его преемнику в том же товарном виде, в каком его принял. Сам факт того, что мне была предоставлена возможность быть боссом, – уже большая удача.

Теперь, когда вы осознали, как сильно вам повезло, пора научиться правильно использовать свое положение. А именно: сделать все от вас зависящее, чтобы не стать мудаком. На своем веку я повидал множество людей, которые мгновенно превращались в напыщенных идиотов, едва получив некоторое количество власти. Худшие из них – те, кто пользуется данной им властью для того, чтобы унижать подчиненных. Не делайте этого; плохие начальники так поступают просто потому, что это сходит им с рук. Это детский сад, никто вас за это уважать не будет, и меньше всего – те, на кого вы спустите всех собак.

Что людям надо от начальства? Главным образом понимания того, в каком направлении двигаться. В офисе есть несколько человек, которые справились бы с моей работой не хуже меня, а то и лучше. Но все они делали бы мою работу по-своему. В бизнесе – в особенности там, где нужен творческий подход, – не бывает одного-единственного правильного решения. Мой старый начальник любил повторять: «Есть много способов трахнуть свинью» (на самом деле он милейший человек).

Таким образом, делать все по-вашему не есть единственный правильный способ. Но именно этим способом все и будет делаться. Донесите до подчиненных, чего всем нужно добиться, и дайте им возможность спокойно работать. Поверьте, вам будет чем заняться в то время, пока они трудятся: оптимизацией расходов, кризис-менеджментом, беседами с фоторедакторами на предмет ненависти к ним арт-директора.

Быть боссом значит не управлять, но направлять, вести за собой; лучшие из боссов делают это, находясь на линии фронта. Подчиненных не следует третировать, однако генеральная линия должна быть видна всем. Относитесь к лю­дям хорошо, платите им по заслугам и давайте свободу самовыражения. Люди должны понимать, что именно они делают, но следует дать им пространство для максимального приложения таланта.

Не бойтесь споров и дискуссий; если кто-то достоин выволочки, устройте; если кто-то нарушает субординацию, пусть мельчайшим образом, проведите беседу – не завтра или на неделе, а немедленно. Если кто-то заслуживает похвалы, не откладывайте в долгий ящик – хвалите моментально. Доброе слово приятно и необходимо каждому. У всех есть чувство собственного достоинства, все хотят знать, что они справились с трудной работой на отлично. Дайте им это понять, тет-а-тет или при всех; вам как начальнику захочется, чтобы они поняли, как важна их работа, или чтобы об этом узнали все.

И помните: всех не удержишь, рано или поздно самые ценные кадры вас покинут. Не держите на них зла. Верность – важнейшее качество в бизнесе; никому не нравится, когда увольняется хороший сотрудник. Но рано или поздно это делают все.

Потому улыбнитесь, пожелайте им удачи и закатите грандиозную прощальную вечеринку. Но не раньше, чем испробуете все способы оставить их при себе, включая удвоение зарплаты, повышение в должности, предоставление права пользоваться туалетом для руководства или оральный секс. Может быть, даже оральный секс в туалете для руководства.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:5)
Главное
Заико: «У нас что, существует дефицит в два миллиарда долларов на поставки льна в мире?»
Латынина: «Мне лично Пескова стало жалко – две бомбы в одну воронку»
Як беларусы пераплачваюць тысячы даляраў за бясплатныя аперацыі ў дзяржаўных клініках
Топ-менеджер: «Назарбаев действительно имеет поддержку 85% населения – я в это верю. В Беларуси такого нет»
Невзоров: от совокупления Кремля с любой идеей рождаются чудовища
«Услышав звук вертолета, жать начинают даже сломанные комбайны»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY