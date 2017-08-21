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Политика
21.08.2017
Евгений Федоров
Из-за санкций России против США пострадают белорусы

Американское посольство отменяет прием заявлений на визы от белорусов в Москве и Санкт-Петербурге.

Такая мера объясняется мерами, принятыми Россией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в стране.

– Посольство США в Москве и консульство в Санкт-Петербурге отменяют прием заявлений на получение виз от граждан Республики Беларусь. Собеседования для граждан Республики Беларусь, подавших заявление на неиммиграционную визу США и уже оплативших консульский сбор, будут переназначены. Мы рекомендуем гражданам Республики Беларусь обратиться для прохождения собеседований для получения неиммиграционных виз в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе, – отмечается на сайте американского посольства.

По словам работником диппредставительства, такие ограничения будут действовать до тех пор, пока будут сохраняться ограничения численности сотрудников дипломатической миссии США в России.

Россия ответила на санкции США: у американцев отбирают дачу

 
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