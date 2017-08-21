О «нетеракте» в России: «Такой трусости себе даже Европа не позволяет»

Международный обозреватель Юлия Латынина комментирует комментирует на Эхе Москвы резню в Сургуте, ответственность за которую уже взял ИГИЛ.

Помните, над Синаем у нас взорвался самолет? Так до последнего отрицали. Уже просто разведка США сказала: «Ребята, это был теракт» — только тогда пришлось признаться.

Вот, сейчас нам сообщили, что «нетеракт» в Сургуте находится под личным контролем (расследование) самого господина Бастрыкина. Ну, тут мы можем быть спокойны: господин Бастрыкин нарасследует.

А потом мы издеваемся над политкорректной Европой, говорим, что, вот, они проявляют слабость перед исламом. Даже уже финны, когда у них точно таким же образом марокканец, просивший политического убежища, порезал в Турку людей, говорят: «Да, это теракт». А мы говорим: «Нет-нет, что вы! Это не теракт. А папа его – да, папа его случайно состоял на учете как экстремист».

Такой трусости себе даже Европа не позволяет. Такого комичного, такой слабости, такого отрицания… Ну, как это сказать? Но, вот, зато мы рассказываем, как мы там боремся страшно с исламизмом в Сирии. Главное, что не на родной земле. Малой кровью.