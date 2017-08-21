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21.08.2017
Латынина: «Мне лично Пескова стало жалко – две бомбы в одну воронку»

Российский обозреватель – о жизненном пути старшего сына пресс-секретаря президента РФ.

– Жизненный путь у Пескова-младшего (или будем называть его Николаем Чоулзом) – это очень необычный жизненный путь, – комментирует свежий фильм фонда Навального Юлия Латынина на «Эхе Москвы». – Обычно это когда ты давишь в Москве старушек, это когда ты, будучи сыном правительственного чиновника, сидишь после этого, там, занимаешься какой-нибудь модернизацией, каким-нибудь Сколково, какими-нибудь госбанками.

А вот эта феерическая картина, пацан, который не получил образования в Англии, то есть не сдюжил, который сел там за какую-то смешную хулиганку, который в итоге приехал в Россию и приятели Пескова пристроили его на какую-то непыльную работенку, которая, в общем, судя по всему, состоит из того, чтобы разъезжать на дорогих тачках на повышенной скорости, она, ведь, совершенно не характерна.

Вот, когда эти молодые дети сидят в правлениях госбанков, тогда это характерно. А когда они, на самом деле, ничего не делают и просто прожигают жизнь, ну, не характерно.

И, вот, действительно… Я, конечно, прежде всего думаю, что это не столько позорная история, сколько семейная трагедия, потому что мне лично Пескова стало жалко. Вот, две бомбы в одну воронку – сначала его дочка, которая в платье от дочери Кадырова приехала там на судостроительный завод и стала рассказывать, как надо развивать судопроизводство… Да?

То есть это просто напоминало абсолютный анекдот старый бородатый 90-х годов про российского бизнесмена, который решил заняться судостроительством и по этому случаю прикупил 3 суда, два районных и один арбитражный. Да? Вот, она путала судопроизводство и судостроительство, и, по-моему, там у нее было судопроизводство.

И, с одной стороны, да, это был какой-то, вот, полный финиш, вот, особенно это платье длинное посреди этих цехов. А с другой, ну, что вы хотите? Ну, девочке 19 лет. Ну, несправедливо как-то реально к ней придираться, потому что это мелочь по сравнению с тем, что творится в стране.

И вот знаете, я когда смотрела это видео, я подумала 2 вещи. Одну, если можно, я вам расскажу. Она случилась аж 25 ноября 1120 года. Дело было во Франции, которая тогда принадлежала Англии, которая тогда принадлежала королю английскому Генриху Первому.

У Генриха был сын, которого звали Вильям. Значит, этот Вильям со своей свитой – они напились, напоили команду судна, на котором они должны были ехать в Англию. Погрузились в этом виде на корабль – он назывался «White ship», «Белый корабль» (так и назывался). И им говорили, что «ребята, вы пьяные не езжайте, потому что вы напоритесь на камень. У нас тут гавань очень сложная. Вот видите, этот камень ровно сидит посреди гавани».

Но они все были в стельку, они погрузились на этот корабль, они напоролись на этот камень, они затонули полностью, там спасся один только мясник из Руана. Да? То есть, ну, просто эта история была, конечно, такой, несчастной для короля Генриха Первого, потому что после этого у него мужских наследников не осталось, и в Англии началась Гражданская война.

Вот это прекрасная история о том, что золотая молодежь существовала во все времена. Когда Лексусов не было, они умудрялись разбиваться даже на кораблях, причем о ту каменюку, которая торчала в гавани. Им все говорили: «Ребята, осторожней, не разбейтесь об эту каменюку».

Это такая человеческая проблема, потому что если в электронных письмах госпожи Клинтон мы читаем слова начальников штаба, что Челси Клинтон – испорченная сучка, то, видимо, так оно и есть.

И даже это не зависит от родителя, потому что, извините, бывают прекрасные родители, у которых вырастает черт знает что, бывают плохие родители, у которых вырастают прекрасные дети. Но, вот, что, я подумала, не бывает (сейчас, по крайней мере, на Западе)?..

Естественно, в Средневековье было всё. А сейчас не бывает, что если вот такая золотая молодежь нарушает закон, если сын министра обороны сбивает 68-летнюю женщину Светлану Беридзе, то после этого этого сына не сажают, а министр обороны публично говорит, что, значит, вот, зять покойницы, который напал на ее сына, нанес ему большую, серьезную моральную и физическую травму.

В любом случае это неизбежно. Когда такие вещи происходят, это становится предметом общественного обсуждения. И при этом у всех, действительно, вот, двойная история. С одной стороны, это мелочь, с другой стороны, это, действительно, никак не характеризует режим, потому что, ну, совсем другие карьеры являются стандартными для детишек-представителей золотой молодежи.

 
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