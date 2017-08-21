Впервые за 7 лет Вольский даст большой сольный концерт в Минске

21 сентября состоится первый с 2010 года большой сольный концерт Лявона Вольского в белорусской столице. Место проведения – Prime Hall.

Вместе со своей группой он исполнит альбом «Белая яблыня грому» и лучшие песни.

«Белая яблыня грому» – знаковая работа Вольского на стихи белорусских классиков. От Чечота и Мицкевича через Купалу и Коласа до Панченко и Бородулина. От энергичный рок-номеров до мелодичной лирики.

Диск вышел весной 2010. Программу представили в Купаловском театре в Минске и на фестивале Be2gether в Литве. Последнее выступление с ней состоялось в декабре 2010 в КЗ «Минск» и стало последним большим сольным концертом Лявона Вольского с группой в Минске на этот момент.