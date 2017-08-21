Впервые за 7 лет Вольский даст большой сольный концерт в Минске

21 сентября состоится первый с 2010 года большой сольный концерт Лявона Вольского в белорусской столице. Место проведения – Prime Hall.
Вместе со своей группой он исполнит альбом «Белая яблыня грому» и лучшие песни.
«Белая яблыня грому» – знаковая работа Вольского на стихи белорусских классиков. От Чечота и Мицкевича через Купалу и Коласа до Панченко и Бородулина. От энергичный рок-номеров до мелодичной лирики.
Диск вышел весной 2010. Программу представили в Купаловском театре в Минске и на фестивале Be2gether в Литве. Последнее выступление с ней состоялось в декабре 2010 в КЗ «Минск» и стало последним большим сольным концертом Лявона Вольского с группой в Минске на этот момент.
– Друзья! Мне приятно пригласить всех вас на долгожданный концерт в нормальном современном зале в родном городе. Выступления в Минске всегда очень особенные и очень личные. Сыграем «Белую яблыню грому» и лучшие песни разных лет – два больших отделения, – сообщил Лявон Вольский через свою официальную страницу в Facebook.
Билеты появятся в продаже 30 августа в 12.00. Продажа через систему Kvitki.by, сайт Primehall.by и кассы Prime Hall (ТЦ «Замок»). Танцпол: 30 руб. (первые 200), 35 руб. (следующие 300), 40 руб. (остальные). Сидячие места: от 40 до 48 руб. Инфолиния (033) 661 14 32. Начало концерта в 19.00.