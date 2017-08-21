Шендерович: «Все ощутимее опускаемся на территорию дурного анекдота»

Российский публицист – о картине дня в стране.

«Пигалица с прокурорским прошлым учит нас духовности, дочь Пескова опекает судостроение, Путин рассказывает историю болезни Шуберта.., – пишет Виктор Шендерович у себя в Facebook. – Мы все ощутимее опускаемся на территорию дурного анекдота. Это невозможно комментировать, и шутить про это бессмысленно.

Разве что (в связи с «профессиональной женской средой», введенной в оборот нашим державным пошляком), вспомнить стишок Игоря Можейко (того самого, в книжном миру – Кира Булычева):

«В мире маленьких людей

Очень много есть б**дей.

И бывают эти б**ди

Реже тети, чаще – дяди».