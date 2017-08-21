Волкер встретится в Минске с «главным куратором сепаратистских территорий» в «закрытом режиме»

МИД Беларуси подтвердил встречу спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. Она состоится в понедельник.

— Встреча пройдет сегодня в Минске в закрытом для СМИ режиме, — сообщил interfax.by начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Специальный представитель США по Украине будет обсуждать с представителем РФ российско-украинские отношения. После встречи в белорусской столице Курт Волкер отправится в Вильнюс. В Литве запланирована встреча с высокопоставленными правительственными чиновниками. Тема — дальнейшие шаги по Украине.

Напомним, Владислав Сурков – персона с очень насыщенной политической биографией. Из последнего – его считают главным куратором сепаратистских территорий.