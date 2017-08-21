Жарко ностальгирует: «Раньше было четко – четыре это четыре, а пять это пять»

Прояснилось, почему вице-премьер так агитирует за переход на 5-балльную систему в школах.

Заместитель председателя правительства Василий Жарко еще раз высказался о нововведениях, которые планируется ввести в сфере среднего образовании Беларуси. По его словам, десятибалльная система имеет право на существование, но она «должна быть объективная».

Об этом чиновник заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

– При существующей системе нет отрицательных оценок.Что такое прежние 4 балла? Это 6, 7, 8… То есть, она более субъективная. А раньше было четко – четыре это четыре, а пять это пять, – аргументировал свою позицию вице-премьер.

Также Жарко заметил, что возврат к пятибалльной системе «будет обсуждаться с общественностью и с педагогами».

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Интересно, что также чиновник признался, что в сентябре в первый класс идет его внук, который будет учиться не в гимназии, а в обычной школе. По словам вице-премьера, «в простой школе ребеночек лучше адаптируется в коллектив».

Напомним, что десятибалльная система в белорусских школах была введена в 2002 году, а одним из ее инициаторов стал тогдашний министр образования Василий Стражев. Глава Беларуси также высказывался о десятибаллке позитивно, однако спустя годы, видимо, поменял свое мнение.

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