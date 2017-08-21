Топ-менеджер: «Назарбаев действительно имеет поддержку 85% населения – я в это верю. В Беларуси такого нет»

Белорусский топ-менеджер, который уже семь лет живет в Казахстане, рассказал о местных зарплатах, особенностях жизни в стране, а также глобальной выставке, проходящей в Астане, прицел на которую взяли белорусские власти.

В середине августа белорусские чиновники заговорили об очередной «стройке века». Не исключено, что скоро в Беларуси начнется строительство огромного международного выставочного центра. Цель – принять в Минске крупнейшую мировую выставку EXPO.

До 5 сентября 2017 года рабочая группа во главе с вице-премьером Анатолием Калининым оценят общую картину и проинформируют правительство о результатах проведенной работы.

В этом году престижная выставка с размахом проходит в Астане (открытие посетил Александр Лукашенко с делегацией, в которую также входил Анатолий Калинин) – только на возведение павильонов было потрачено более 280 миллионов долларов, не говоря об организационных затратах. Подготовка к мероприятию была окружена коррупционными скандалами и неоднозначно воспринималась населением Казахстана.

Подробнее о мировом форуме, перспективах Беларуси и Казахстана «Салідарнасці» рассказал Сергей Соловьев, который руководил подготовкой Церемониального дня открытия выставочного павильона EXPO-2017 «Нур-Алем».

О мировой выставке и конфузе Беларуси

– Я видел, что весь Казахстан ждал эту выставку, как чудо – как Олимпиаду или новогоднюю елку. Десятки тысяч зрителей в день приходят посмотреть на нее до сих пор. Эту выставку надо рассматривать, как огромное полотно, состоящее из множества картинок – это и образовательные вещи, и инвестиционные, и идеологические.

Например, Центральный павильон «Нур-Алем», где я работал – это музей будущего, гигантский небоскреб из восьми этажей, с которого открывается шикарный вид на весь строящийся город.

Поскольку форум посвящен «Энергии будущего», в павильонах можно увидеть выставки об энергии солнца, ветра, биомасс, воды – много экспонатов.

Всего вокруг расположили свои павильоны 98 стран. Масштаб действительно впечатляет!

Были очень интересные павильоны – например, Швейцария показала разработки по энергии ветра; корейцы устроили лазерное шоу; россияне привезли огромный ледник – реальную здоровую глыбу льда, а потом на ее примере продемонстрировали, как можно вырабатывать энергию.

Белорусский павильон был, честно говоря, ни о чем. Наши просто поставили телевизор, на котором крутили ролик о каком-то белорусско-китайском проекте. И все! Единственное ноу-хау – белорусы раздавали флажки, которые очень понравились местным жителям.

Честно говоря, я вообще не понял, чем занимались белорусские организаторы: каждая страна старалась хоть как-то впечатлить, создать положительный имидж... А мы потратили время и деньги – и показали то, что никому не интересно.

Почему Назарбаев мудрее Лукашенко

– Назарбаев молодец – я седьмой год живу в Казахстане, и вижу, что он везет технологии в страну, просто пичкает ее ими. Даже когда люди чего-то не понимают, говорят, что им это не надо, он старается разжевать – что это такое и как этим пользоваться.

Назарбаев в этом плане продвинутый человек и денег не жалеет. Я заметил – если где-то разработана какая-то технология, то уже через год-два она будет в Казахстане. Это богатая страна, там есть вся таблица Менделеева, но он эти ископаемые меняет на передовые технологии.

Например, меня очень впечатлила система видеобезопасности городов – Алма-Аты и Астаны. Там практически на каждом перекрестке есть камеры. Автоматически фиксируются не только нарушение, но и разрабатывается «зеленый купол» – система распознавания лиц и аналитики. Кстати, над этим работают белорусские ребята – в Беларуси бюджеты очень ограничены, а там им дают намного больше возможностей.

Что шокирует белоруса в Казахстане

– Лично меня сначала поразило, что почти большинство зданий в Казахстане имеют платный лифт. Пока ты не приложишь карточку, он никуда не поедет. Это связано с тем, что когда распался СССР, в Казахстане никто не платил за услуги ЖКХ – и тогда лифтеры придумали такой кооператив, где надо было оплачивать услуги лифта онлайн. И это не в офисах, а в жилых домах! И для них это нормально – местные просто не понимают, что бывает иначе.

Назарбаев действительно имеет поддержку 85 процентов населения – я в это верю. В Беларуси такого нет, мне трудно поверить в 83% у нас. А там люди видят, что глава государства мудрый мужик – даже в последние годы не было спонтанных решений в экономике. Если девальвация – то она была плавной.

Поддерживаются высокие заработные платы: в Астане можно достаточно легко найти среднестатистическую зарплату в 500 долларов. Рабочие места есть – и их много. Когда начался кризис, заработки немного откатились, но потом все успокоилось, и сейчас все более чем стабильно. Главное, у людей есть уверенность в завтрашнем дне.

О белорусских продуктах и МАЗах в Казахстане

– В последнее время в местных магазинах вижу много белорусских продуктов. И это приятно, чего не скажешь о нашей технике. Например, политика МАЗа по Центральной Азии просто ущербная. Они очень пассивно работают, очень тяжело до них достучаться.

Приведу один пример. Я знаком с крупным автомобильным дилером, который работает в Астане. Так вот он обращался на МАЗ, хотел продавать много белорусской техники. Говорил: дайте мне право продавать и ремонтировать технику! Так они ему за год с горем пополам разрешили ремонт, а все продажи просто улетели в трубу.

Почему? Из-за бюрократии люди теряют для Беларуси миллионы долларов. А ведь по технике у МАЗа шикарная линейка, большой портфель, который можно продавать. Но в итоге просто невозможно достать автобус на заводе.

Влетит ли Беларусь на большие деньги, проводя EXPO?

– Такие выставки несут в себе как прибыли, так и убытки. Затратный момент – это строительство инфраструктуры. Но если спланировать так, чтобы павильоны были пригодны для дальнейшего использования, то проект будет окупаться.

В Казахстане комплекс в будущем будет использоваться как серьезный финансовый центр Азии – они заранее это предусмотрели. То есть, огромного плюса не будет, но это будет использовано для образования людей и продвижения всей страны, если грамотно все организовать.

Это может быть гигантский плюс и для Беларуси. Но опять же зависит от людей, которые этим будут заниматься – в Астане организацию на себя взял бывший мэр Алма-Аты Ахметжан Есимов, и на самом деле смог вытянуть мероприятие, к которому сначала было очень негативное отношение из-за скандалов.

О белорусах, которые едут работать в Казахстан

– Там работает много белорусов. Например, я привез свою команду – она до сих пор задействована в работе ЭКСПО. Очень ценятся белорусы в дорожном строительстве: инженеры могут легко найти работу с зарплатой в два раза больше, чем в Беларуси.

А вообще заметил одну забавную вещь. Дело в том, что я занимаюсь повышением эффективности предприятий, много езжу по миру. Так вот встречаю очень много белорусов, которые уехали из страны, потому что не хотят на родине платить налоги. Они готовы вернуться, когда будут понимать, куда идут эти деньги и на что тратятся.

Я сам вернусь, когда в Беларуси будет все прозрачно. И десятки тысяч таких же вернутся. Вот что нужно понимать.