Врач: «Работаю без обеда и отдыха, но не вижу суммы в 1000 рублей»

Правительство обещает поднять зарплаты бюджетникам до конца года до 800 рублей. При этом врачи, профессора и преподаватели, по официальной статистики, в июне в среднем получали больше 1000 рублей.

После выхода текста с информацией о средних заработках врачей в редакцию стали обращаться медики, которые интересовались, «кому из специалистов платят такие суммы, потому что мы не видим таких денег».

— Я работаю врачом в поликлинике в Минске. У нас на 9 участков 4−5 врачей, причем на 2-х участках нет и медсестер, — написала в редакцию читательница. — У меня вопрос к озвученным официальным зарплатам медиков и учителей. Многие медики летом работают за 2−3 сотрудников каждый, а учителя летом, видимо, остаются на одну ставку (что и отразилось в расчетнике).

Еще один медик — Марина (имя изменено по просьбе читательницы) — работает врачом выездной бригады скорой помощи в одном из областным центров. Стаж работы — год.

— Зарплата у врачей больше 1000 рублей — это слишком много, особенно если на одну ставку. Я не знаю, кто из специалистов может ее получать, — отмечает Марина. — Некоторые могут работать на 1,5 ставки, к примеру, фельдшеры, потому что у них зарплата еще ниже. Если на ставку работать, то около 350 рублей получается. Поэтому специалисты вынуждены брать дополнительную работу. Мне сейчас можно взять дополнительные часы, но это тяжело, поэтому я этого не делаю. У нас постоянные разъезды, ночью редко можно поспать.

В озвученные прогнозы правительства, что к концу года получится выйти на среднюю зарплату у бюджетников в 800 рублей, Марине слабо не верится.

— Сейчас получаю около 650 рублей, три месяца назад — около 600 рублей. Это с премиями и доплатами, в том числе и за вредность, — говорит Марина. — Коллеги, у которых повыше категория, получают больше. Некоторые из них зарабатывают и 800 рублей. Но это немногие. Я работаю 24 часа, затем трое суток выходных. Работа непростая, не для девушки. Работаю без сна и отдыха, но не получаю 1000 рублей.

Марина планирует переучиться, чтобы «сменить род деятельности, хотя зарплата, скорее всего, уменьшится, придется брать дополнительную ставку».

При этом руководство, по ее словам, может лишить премии за промахи в работе.

— За недочеты могут снять премию — от 20% до полного лишения. Могут лишить, например, за неправильно заполненную документацию, — резюмирует Марина.

Сегодня в общереспубликанском банке вакансий значится больше 2300 предложений для врачей. При этом зарплату больше 1000 рублей предлагают только 28-ми специалистам. К примеру, «Минскремстрой» искал терапевта 1-й или высшей категории в оздоровительный комплекс «Спутник», специалисту обещали платить от 1000 рублей. Футбольный клуб «Шахтер» также нуждался во враче, специалисту готовы были платить от 1200 рублей. В 5-я городскую клиническую больницу в Минске нужен был анестезиолог-реаниматолог на 1265 рублей в месяц.

Тем временем вице-премьер Василий Жарко, выступая 20 августа на телеканале «Беларусь 1», остановился на вопросе зарплаты бюджетников, отметив, что она должна быть достойной, и правительство прикладывает все силы, чтобы ее поднять с июньских 650 рублей у учителя до желаемых 800−1000 рублей.