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Общество
21.08.2017
Геннадий Косарев
Почему стоит отмечать 25 августа?

Мингорисполком отказал организации «Молодежь БНФ» в проведении марша и митинга в парке Дружбы Народов по поводу годовщины придания Декларации о государственном суверенитете Беларуси статуса конституционного закона 25 августа 1991 года.

Сами чиновники ничего не планируют на этот день. Почему власти не замечают эту дату? Насколько она важна для современной истории нашей страны? Свое мнение в интервью «Завтра твоей страны» высказал судья Конституционного суда Беларуси первого созыва, заслуженный юрист Республики Беларусь профессор Михаил Пастухов.

По мнению юриста, день независимости Беларуси не является одномоментным:

— Первоначально вынужденно Верховный Совет подтвердил факт выхода белорусского государства из СССР еще в 1990 году, когда Советский Союз только распадался. Но это было формальным актом вслед за Российской Федерацией. После провала августовского путча 1991 года решение о независимости белорусского государства было принято более осознанно депутатами парламента прежде всего под воздействием и по инициативе демократической оппозиции в ВС 12-го созыва – фракции БНФ. Впервые в истории Беларуси был принят конституционный закон. Ни до, ни после в Беларуси не было такого прецедента.

Этот прецедент, уверен Михаил Пастухов, был очень важным, поскольку Декларации о суверенитете была придана сила Конституции. Здесь заявлялось, что этот закон является основой будущей Конституции и что все акты законодательства должны ему соответствовать.

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