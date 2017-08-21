Невзоров: от совокупления Кремля с любой идеей рождаются чудовища

Публицист Александр Невзоров прокомментировал идею российского правительства о формировании здорового образа жизни.

― Всю эту дикую муть под названием «ЗОЖ» сейчас будут продвигать в массы, ― сказал Невзоров в эфире «Эха Москвы». ― И трудно представить себе что-нибудь отвратительнее этого ЗОЖа, и особенно в русском варианте, когда будут отворены ворота для всей возможной глупости, которая существует по этому поводу…

Никто не знает, что такое на самом деле ЗОЖ. В 20-е годы считалось, что добавление радия в суп – это как раз самый последний писк. А в свое время считалось, что необходимо есть окаменелый кал альпинистов – он тогда назывался «мумие» — и всем рассказывали о том, что это и есть самое здоровье. А сейчас вот эти все бредовые палеодиеты, вот эти все натуропатии, эти все психосоматические практики…

Усилится, вероятно, борьба с ГМО. Опять возникнет глубочайшее, тупейшее непонимание того, что глютен – это естественный, живейший продукт, содержащийся в зародышах и в семенах пшеницы, ржи, это необходимая вещь…

Мы знаем, что как только Кремль начинает совокупляться с какой-нибудь идеей, особенно так вот, тяжело и всероссийским образом, то рождаются чудовища. Ну, вот, как у нас сейчас родилась там Поклонская от совокупления Кремля и духовности. Это его первая дочь (государства и духовности).

И понятно, что ничего более вздорного, чем ЗОЖ, на свете не существует, потому что, ведь, эти вот представления о том, что здоровая еда – это фермерская, это еда, как бы, без каких-то добавок, это предельная глупость…

Люди феноменально безграмотны в этом смысле. Они ж всё хотят без химии, да? Они не понимают, что когда они нюхают абрикос, они нюхают пенилбутират, да? Это, ну скажем так, сложный эфир одноатомных спиртов. Это опять-таки та же самая химия… Человек, который нюхает хризантему, он опять-таки ощущает запах сложных химических соединений. Ничего не бывает без химии.

Поэтому вот эта антихимическая война, война с добавками, которые, на самом деле, делают еду безопасными, это предел безграмотности…

Чем больше добавок, чем больше это обработано, чем больше это прошло стадий контроля, чем больше это прошло стадий консервации, тем это, как ни странно, безопаснее. И здесь надо уже отказаться от этих всех бредовых питекантроповских представлений о том, что вот это «Купила соль без ГМО», да? Вот это счастье дачницы, которая визжит об этом на весь поселок…

У меня нет никаких диет, у меня есть желание относиться к этому легко и не делать из еды никакого пунктика, никакого поворота. К тому же вы знаете, что все эти ЗОЖи – они еще чреваты вот этими всеми и психосоматами, и гомеопатами, и другой абсолютно полной белибердой…

Нож против ЗОЖ