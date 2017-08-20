«Услышав звук вертолета, жать начинают даже сломанные комбайны».

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
БАТЭ уступил на своем поле «Крумкачам» — 2:3
23-летнего могилевчанина задержали по подозрению в изготовлении взрывных устройств
Российский чемпион мира по пауэрлифтингу умер после уличной драки
Цифра дня. Сколько нетрезвых водителей остановили в Минской области за полгода
В понедельник на востоке сохранится жара, в Минске похолодает до +18 °C
ИГИЛ взяла ответственность за резню в российском Сургуте
Барселона: террористы готовили взрыв у собора Саграда-Фамилия
Памерла сяброўка Саюзу беларускіх патрыётаў Алеся Фурс
Коля Лукашенко в плацкарте «Адлер-Витебск». Фотофакт
В налоговой рассказали о возврате уплаченного сбора на тунеядство
Мясникович предложил больше дифференцированных тарифов на электроэнергию
Селевой поток в Крыму снес с трассы десятки машин
Путин и женщины Севастополя. Фотофакт
Фотофакт от российских СМИ: «Как Лукашенко работает на земле»
Логвинец: «Зарплаты белорусов не позволяют им брать такой отпуск, не думая о том, что будет завтра в холодильнике»
«Король филантропии» Билл Гейтс: Я не люблю слово «чудо»
87-летняя бабуля из-под Гродно подожгла Mercedes невестки
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Нарушено обещание Лукашенко: «коммуналка» вырастет почти на четверть
12-летний Коля Лукашенко за рулем комбайна «намолотил 5 тонн зерна». Это законно?
«Мемобразующий президент»: «Едет Саша на комбайне»
Фотофакт от российских СМИ: «Как Лукашенко работает на земле»
Путин и женщины Севастополя. Фотофакт
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«На кухні з выкладчыкам выкурвалі па пачцы цыгарэтаў». Што даў Беларускі калегіум выпускнікам?
Невзоров рассказал про попа, арестованного в Беларуси
Фраза дня: «Выглядеть – одинаково. Зарабатывать – одинаково. Думать – одинаково. Алло, гараж? Совок – почил»
Что Лукашенко говорил о 10-балльной системе до того, как Коля пошел в школу
Што за квадрацыкл у Лукашэнкі і колькі ён каштуе
Мнение: «Инопланетяне захватили Министерство образования»
Старая заслуга Лукашенко, которая теперь тянет экономику ко дну
Заявившая на психолога Козлова: «Предупредил — будет неубедительно, покажете всем половой орган»
Елена Якжик: Кто такой Игорь Комлик для меня
Выполнили поручение Лукашенко о комбайнах – колхозники в шоке
Житель Франции: «Вернулся из Беларуси. А шок так и не проходит»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Полуголые «ангелы-ковбои» на Диком Западе
Невеселые картинки: что белорусам не говорят о зарплате «по пятьсот»
Лукашенко дал мастер-класс журналистам, как работать с серпом
Борисов. 2-ая поликлиника. Утро. Очередь
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
20.08.2017
Кирилл Иванов
«Услышав звук вертолета, жать начинают даже сломанные комбайны»

Глава государства и в воскресенье продолжил летать над полями. Байнет отреагировал.

Александр Лукашенко сегодня, несмотря на выходной день, вновь контролировал ход уборочной кампании с воздуха.

Маршрут борта номер один охватывал районы, ситуация в которых главу государства настораживает, в Витебской, на севере Могилевской и в Минской областях. Состояние дел с вертолета было видно, как на ладони, в первую очередь в части уборки оставшихся площадей зерновых, соломы, заготовки кормов, подготовки полей под посев озимых. Таким образом, и в будни, и в выходные дни уборочная кампания-2017 остается под пристальным вниманием главы государства, описывает полет главы государства БЕЛТА.

Новость сопровождается видео полета руководителя страны над полями. Сосредоточенный Лукашенко в вышиванке сидит над картой, делая пометки на листе бумаги после осмотра полей в иллюминатор и слушая кого-то по телефону.

Пользователи соцсетей не обошли стороной воскресную VIP-инспекцию жатвы. Предлагаем избранные моменты.

Один из участников обсуждения новости на дискуссионной площадке talks.by вспомнил популярный анекдот на тему полетов Лукашенко над полями:

«Услышав звук вертолета, жать начинают даже сломанные комбайны».

Другой участник дискуссии предложил руководителю страны отдохнуть: «Лучше бы он отдохнул в воскресенье. А с ним и вся страна».

Приведем еще несколько примеров высказываний:

«Есть главный признак хорошего управленца — у него нет необходимости следить за каждым шагом своих подчиненных».

«Молодец! Достойный человек! Только за него и голосую. Респект!».

«На видео похоже, что с кем-то играет по телефону в морской бой. «Ваш комбайн убит».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:4)
Главное
Как «хоронились» мечты Лукашенко о «курицах, несущих золотые яйца»
Поляк опередил белоруса со средней зарплатой в три раза: «Зато у нас битва за урожай. А поляки молодцы»
Коля Лукашенко в плацкарте «Адлер-Витебск». Фотофакт
«Мечтаю показать нашим акушеркам и врачам, какими счастливыми бывают женщины после родов»
Класковский: «Школьный опыт сына подталкивает папу, имеющего большую власть, к сомнительным шагам»
Фотожабы – спецвыпуск: Лукашенко на квадроцикле осматривает свои владения
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY