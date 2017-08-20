Глава государства и в воскресенье продолжил летать над полями. Байнет отреагировал.

Александр Лукашенко сегодня, несмотря на выходной день, вновь контролировал ход уборочной кампании с воздуха.

Маршрут борта номер один охватывал районы, ситуация в которых главу государства настораживает, в Витебской, на севере Могилевской и в Минской областях. Состояние дел с вертолета было видно, как на ладони, в первую очередь в части уборки оставшихся площадей зерновых, соломы, заготовки кормов, подготовки полей под посев озимых. Таким образом, и в будни, и в выходные дни уборочная кампания-2017 остается под пристальным вниманием главы государства, описывает полет главы государства БЕЛТА.

Новость сопровождается видео полета руководителя страны над полями. Сосредоточенный Лукашенко в вышиванке сидит над картой, делая пометки на листе бумаги после осмотра полей в иллюминатор и слушая кого-то по телефону.

Пользователи соцсетей не обошли стороной воскресную VIP-инспекцию жатвы. Предлагаем избранные моменты.

Один из участников обсуждения новости на дискуссионной площадке talks.by вспомнил популярный анекдот на тему полетов Лукашенко над полями:

«Услышав звук вертолета, жать начинают даже сломанные комбайны».

Другой участник дискуссии предложил руководителю страны отдохнуть: «Лучше бы он отдохнул в воскресенье. А с ним и вся страна».

Приведем еще несколько примеров высказываний:

«Есть главный признак хорошего управленца — у него нет необходимости следить за каждым шагом своих подчиненных».

«Молодец! Достойный человек! Только за него и голосую. Респект!».

«На видео похоже, что с кем-то играет по телефону в морской бой. «Ваш комбайн убит».