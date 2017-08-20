БАТЭ уступил на своем поле «Крумкачам» — 2:3

Досадное поражение борисовчан на «Борисов-Арене» наблюдали около 4000 зрителей.

Одной из сенсаций 19 тура чемпионата Беларуси по футболу стала победа «Крумкачоў» над Борисовским БАТЭ. Борисовчане сперва пропустили два мяча, затем сумели сравнять счет. Но удача сегодня была на стороне минчан.

Фото fcbate.by

БАТЭ — «Крумкачы» — 2:3

Судьи: А. Василевич, А. Полуянов (оба — Мозырь), Д. Емельянчиков (Гомель).

БАТЭ: Щербицкий, Гайдучик, Яблонский, Березкин, Сигневич, Риос, Туоминен (Родионов, 69), Поляков (к), М. Володько (Иванич, 53), Кендыш, Гвилия (Гордейчук, 46).

«Крумкачы»: Костюкевич, Василевский (к), Челядинский, Козел, В. Иванов, Скшинецкий, Ф. Иванов, Филанович, Алексиян, Рудюк, Богунов.

Голы: 0:1 — Ф. Иванов (20 — с пенальти). 0:2 — Филанович (26). 1:2 — Гордейчук (48). 2:2 — Сигневич (56). 2:3 — В. Иванов (69).

Предупреждения: Щербицкий (19), Костюкевич (72).

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