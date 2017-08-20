23-летнего могилевчанина задержали по подозрению в изготовлении взрывных устройств

Молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы.

16 августа на линию «102» поступило сообщение от заместителя председателя одного из гаражных кооперативов Могилева. Звонивший рассказал о неизвестном человеке в одном из гаражей, в котором были обнаружены колбы с неизвестным веществом, сообщает сайт УВД Могилевского облисполкома.

Прибывшие на место сотрудники милиции Ленинского РОВД Могилева задержали 23-летнего могилевчанина. В гараже, который, с его слов, он снимал у знакомого, были обнаружены вещества, пригодные для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В ходе проведения осмотра по месту жительства задержаного были обнаружены химические компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, самодельные предметы, схожие по виду с огнестрельным оружием и боеприпасы к ним.

Предварительно сотрудниками милиции установлено, что задержанный изготавливал самодельные взрывные устройства, начиненные гвоздями, шурупами и свинцом и испытывал их на открытой местности.

Изъятые предметы направлены на экспертизу, Следственным комитетом возбуждено уголовного дело по ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), которая предусматривают ответственность в виде лишение свободы на срок до шести лет.