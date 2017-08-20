Российский чемпион мира по пауэрлифтингу умер после уличной драки

Видео смертельной стычки попало на камеры наблюдения.

Андрей Драчев, фото Facebook

32-летний чемпион мира по пауэрлифтингу из России Андрей Драчев погиб в результате уличной драки в Хабаровске.

Как сообщают российские СМИ, смертельная стычка произошла в одном из кафе города ранним утром 20 августа.

Шеф-редактор программы «Вести-Хабаровск» Артем Баснин на своей странице в Фейсбуке одним из первых написал о смерти спортсмена.

«Есть уже видео, там драка была, кавказец, единоборствами явно занимался, ногой ударил, тот упал и головой о брусчатку, а кавказец набросился и добил… До этого его два раза толпой избили, нос сломали, а это уже завершение, там была большая группа кавказцев, били толпой… Потом еле стоящего на ногах Андрея добивали уже. Это часть видео», — написал в соцсетях Баснин.

Избиение Драчева зафиксировали камеры наблюдения кафе

По официальной версии хабаровских правоохранителей, около 7 часов 20 августа на улице возле кафе, расположенного в центре Хабаровска, произошла драка между двумя посетителями заведения, в ходе которой мужчина (1992 г. р.) нанес несколько ударов мужчине (1985 г. р.). От полученных травм потерпевший скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Местная пресса предполагает, что смертельные удары мог нанести 25-летний Анар Зиранов, которого сегодня объявили в розыск.