После спора о СССР внук свозил бабушку в Париж. Вот ее впечатления

До этого путешествия 83-летняя Светлана Григорьевна Стаценко ездила лишь с мужем в Карелию и на Байкал на машине.

Евгений Сафонов поспорил со своей 83-летней бабушкой и решил убедить, что хорошо было не только «в Союзе». Как только летом 2017 года заработал безвизовый режим для Украины, бабушка и внук собрали документы, взяли коляску, чтобы женщине было легче передвигаться, и вместе отправились в Париж.

До этого путешествия 83-летняя Светлана Григорьевна Стаценко ездила лишь с мужем в Карелию и на Байкал на машине. За границей никогда не была – «а мы тогда и не хотели особо».

Но на вопрос внука, хотелось ли взглянуть на какую-нибудь другую страну, ответила, что на Париж посмотреть хотелось бы.

Светлана Стаценко в прошлом преподаватель литературы, и Париж хорошо знает по романам Дюма и Гюго.

– На биометрический паспорт подались за день до того, как стало известно про безвизовый режим, – рассказывает Евгений. Коляска, по его словам, никак не повлияла на маршрут: в Париже везде есть съезды с тротуара на проезжую часть, пандусы.

– А вот прокатить бабушку по Киеву я не смог – попробовал, это невозможно, – замечает Евгений.

Попав в Париж, бабушка, по его словам, не упускала возможности сунуть в сумочку все, что в нее помещалось: бумажный пакет из супермаркета, пластмассовый нож, листовки с рекламой…Зачем? По ее словам, ей нужны были доказательства поездки.

Париж Светлане Григорьевне понравился.

– Тут красивее, чем в Одессе, Петербурге, Кишиневе и Хабаровске, – призналась она.

Но больше всего женщину впечатлили люди. Когда она вставала из кресла, к ней всегда кто-то подбегал, чтобы помочь – охранник в музее, официант, посетитель кафе, портье, случайный прохожий.

– Совершенно незнакомый мне человек, я встретилась с ним взглядом – а он мне улыбнулся! – удивлялась бабушка.

А еще ее впечатлили мотоциклы, оставленные без присмотра, большие чистые автобусы, размеры Лувра… Но на вопрос, где лучше: в Советском союзе или за границей, бабушка попросила внука больше не затрагивать тему.