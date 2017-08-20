В понедельник на востоке сохранится жара, в Минске похолодает до +18 °C

Синоптики предупреждают о резких перепадах температур в Беларуси в начале недели.

В понедельник жара сохранится на Гомельщине и Могилевщине

Днем 21 августа по восточной половине Гомельской и Могилевской областей максимальная температура воздуха достигнет +30 +33°C.

Тем временем, в большинстве районов Минской области ожидается резкое изменение погодных условий: максимальная температура воздуха не превысит +16+21°C.

В Минске в дневные часы в понедельник максимальная температура воздуха не превысит +16..+18 °C, сообщает сайт Гидрометцентра.