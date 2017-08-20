ИГИЛ взяла ответственность за резню в российском Сургуте

В субботу, 19 августа, в результате нападения вооруженного ножом мужчины были ранены семь человек.

Фото znak.com

Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Сургуте, в результате которого пострадали восемь человек, сообщает принадлежащий ИГ интернет-ресурс.

Ранее сообщалось, что около 11.20 по местному времени вооруженный ножом мужчина, двигаясь по центральным улицам города, напал на прохожих. Ранены восемь человек, все пострадавшие госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, сообщает ВВС.

Прибывшие на место полицейские застрелили нападавшего, возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Агентство К-Информ опубликовало фото с места событий. На снимке видно, что на теле убитого был закреплен предмет, похожий на пояс смертника.

Как сообщает портал znak.com, в субботу в городе прошла череда задержаний возможных сообщников нападавшего.

Ресурс публикует рассказа очевидца. По его словам, нападавший сначала сидел за столиком в летнем кафе, расположенном недалеко от торгового центра, затем вскочил и быстрым шагом направился в ТЦ. По словам очевидца, этот же молодой человек, находясь внутри, похоже, попытался поджечь здание, так как из входа повалил дым.

Напомним, что 18 августа мужчина с ножом набросился на людей в центре финского города Турку, убив двоих и раним еще восемь человек. Инцидент был расценен полицией как теракт.

Днем ранее в центре Барселоны фургон врезался в толпу, в результате чего 13 человек погибли и около 130 пострадали.