Барселона: террористы готовили взрыв у собора Саграда-Фамилия

Стали известны подробности террористической атаки в Каталонии.

Испанское издание El Espanol узнало, что группа террористов, устроившая серию терактов в Каталонии, изначально планировала устроить взрывы в самых людных местах Барселоны, сообщает Newsru.com.

В качестве одного из таких мест боевики выбрали собор Саграда-Фамилия, который фактически является символом города, и вокруг которого всегда находится множество туристов со всего мира.

Для воплощения задуманного у боевиков было три микроавтобуса. По словам источника газеты, террористы собирались сперва врезаться в толпы людей, а затем активировать бомбы. Их планы спутал взрыв при изготовлении взрывчатки, произошедший рано утром 17 августа — боевикам пришлось импровизировать.

Издание также отмечает, что вторым местом для проведения атаки была выбрана улица Рамбла, а третьим — некая локация в районе городского порта.

Эксперт по вопросам безопасности: Барселона пополнила список европейских городов, ставших «мягкой» целью

Как стало известно накануне, во время осмотра развалин дома в населенном пункте Альканар в Каталонии полиция обнаружила следы взрывчатого вещества, которое боевики «Исламского государства» ранее применяли при совершении других терактов на территории Европы, в частности в Брюсселе, Париже и Лондоне.

СМИ уточняли, что в предполагаемом укрытии террористов был обнаружен трипероксид ацетона. Подобная находка может свидетельствовать о том, что боевики готовили более крупные теракты.

Напомним, взрыв в доме в Альканаре, расположенном примерно в 160 километрах юго-западнее Барселоны, прогремел в ночь на 17 августа. В результате один человек погиб, семеро пострадали. Первоначально считалось, что причиной взрывов стала утечка газа. Позднее было установлено, что в доме сработало взрывное устройство, которое изготавливали жильцы.

Теракт в Барселоне: причины и уроки