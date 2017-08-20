Лукашенко выиграл битву за внимание

В августе официальный лидер был день в день в центре внимания.

Школы, школьники, учебники, форма, отстающие сельхозпредприятия, «всем по 1500», декрет №3, Brioni, уборочная кампания…

Лукашенко с серпом, Лукашенко со льном, Лукашенко на комбайне, Лукашенко на квадроцикле…

Плюс младшенький: Коля в поле, Коля в плацкарте…

Новости, обсуждения и фото, фото, фото – как на страницах государственных СМИ, которые, согласно поручению президента, «должны быть заполнены этим», так и негосударственных. Плюс Facebook, Вконтакте и даже Instаgram.

Вообще, весь Байнет в августе превратился для Лукашенко в один большой персональный Instagram, да такой, что Цукерберг где-то поперхнулся. Ах, если бы все это еще монетизировалось.

А пока, не знаю как битву за урожай в реальном мире, но битву за внимание в виртуальном Лукашенко точно выиграл.