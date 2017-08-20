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Общество
20.08.2017
Кирилл Иванов
«Мальчик Коля убежал из дома? Или это такой хитрый пиар?»

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на фото Коли Лукашенко в плацкарте.

Andrzej  Poczobut

«Мальчик Коля убежал из дома? Или это такой хитрый пиар? Скорее второе, чем первое. Не так давно мальчик дал свое первое интервью, на днях намолотил пять тонн зерна, теперь вот «пошел в народ»... И благодарный народ сразу же его узнал, сфоткал и фото анонимно отправил в «Комсомольскую Правду».

Из этого пиар-сериала следует, что Коля Лукашенко становится не просто приставкой к папе, эдаким «плюшевым мишкой», призванным «очеловечить» образ политического терминатора, а вполне самостоятельным медиа-персонажем.

Пока шажки маленькие, подросток ведь. Однако за всей этой суматохой скрывается недвусмысленный намек — страна, смотри, наследник растет!

Дорогая Родина, готовься! Ибо если это — не побег из дома жаждущего новых впечатлений подростка, то «медиа-бомб» с участием мальчика Коли будет больше.

Кто-то взялся за работу засучив рукава, и теперь страна просто обязана полюбить кронпринца».

Дмитрий Растаев

Едет Коля без охраны,

блещет кепкой и футболкой...

А под ним майор Баранов

притворился нижней полкой.

А над ним полковник Санин

сделал вид, что он матрасик.

«Время дышит чудесами!» –

хохотнул бы нынче классик.

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Следующий будущий народный президент не боится народа.

Знает, что поддержка будет стопроцентной».

«Пять тонн намолотил же, хотя с нашими расценками на билет не хватит».

«А папа спит на верхней полке? А квадроцикл где?».

«В то время, как мы чужого нам Додона самолётами Белавиа на родину доставляем, наше родное дитя плацкартном вынуждено на жатву добираться. Непорядок!».

 
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