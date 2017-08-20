Рианна: «Мне нравится, когда меня шлепают. Мне нравится быть связанной»

Звезды тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. В том числе и секс в необычных местах и странные сексуальные фантазии.

SPLETNIK.RU собрал самые пикантные истории из личной жизни Рианны, Джорджа Клуни, Джеймса Франко и других западных знаменитостей, которыми они когда-либо делились со своими поклонниками.

Рианна:

— Я люблю брать на себя ответственность, но быть при этом покорной — в спальне это действительно весело. Вы как бы становитесь маленькой леди, которой срочно нужен мачо. Мне кажется, это сексуально. Мне нравится, когда меня шлепают. Мне нравится быть связанной. Но мне нравится, когда это спонтанно. Когда все это становится запланированным, типа «Подожди, сейчас я найду свой хлыст в ящике тумбочки», то я бы предпочла, чтобы он использовал свои руки вместо него.

Джеймс Франко:

— У меня есть видеокамера, и мы с моей девушкой решили записать это, чтобы потом смотреть. Что сказать... после первого раза, мы решили не смотреть это больше никогда.

Арми Хаммер:

— Одна девушка во время секса пыталась ударить меня ножом мясника, приговаривая: «Настоящая любовь оставляет шрамы, а у тебя еще ни одного». Конечно, я быстро с ней расстался. Через семь месяцев.

Крис и Брюс Дженнер (сейчас Кейтлин Дженнер):

— Мы летели в самолете и присоединились к клубу Mile High Club (неофициальное сообщество людей, у которых был секс в самолете — прим. ред.) В самом конце полета стюардесса объвила в микрофон: «Уважаемые мистер и миссис Дженнер, поздравляем! Вы только что присоединились к клубу Mile High! Мы так горды вами, и в честь этого мы решили подарить вам бутылку шампанского!». Мне было жутко стыдно!

Джордж Клуни:

— Мой первый оргазм случился в шесть или семь лет, когда я взбирался по веревке. На самом верху, оглядываясь, я подумал: «Боже, это так прекрасно».

И тут он говорит: «Мне НЕ нравится секс с тобой»