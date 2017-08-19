Как «хоронились» мечты Лукашенко о «курицах, несущих золотые яйца»

Сложно подсчитать, сколько раз за время своего президентства Александр Лукашенко разводил риторику о возрождении льняной отрасли.
— Срок три года для выхода на рентабельную работу по льну, — заявил глава государства в 2010-м, посещая «Дубровенский льнозавод».
И вроде бы все тогда казалось правильным: и возрождать льняную отрасль надо, и выходить на рентабельность. Если бы не одно но. Дело в том, что эта тема из уст главы государства звучала с 2003 года.
И вот год 2017-й. 19 августа. Витебская область. Предприятие «Устье». Лукашенко сравнивает лен с нефтью:
— Сегодня если правильно возделывать по технологиям лен — он рентабелен.
Форумчане мгновенно отреагировали, припомнив президенту, что к теме льноводства он возвращается много лет, а воз и ныне там, а также провели параллели с его большими ожиданиями от производства мраморной говядины и белорусского цемента.
«Салiдарнасць» вспоминает, как это было и к чему привело. Чтобы не повторяться — только заголовки.
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