Лукашенко посоветовал ученому: «Ты должен управлять сталинскими методами»

Дал очередной мастер-класс журналистам, а также сравнил лен с нефтью.

Глава государства в субботу посетил в Оршанском районе предприятие «Устье» Национальной академии наук Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, «данное хозяйство специализируется на выращивании льна и заготовке семян. Именно здесь под надзором ученых-специалистов опробуются лучшие практики и наиболее передовые технологии по возделыванию данной культуры. Это своего рода образец, на который должны ориентироваться льноводы по всей стране.»

Официальный лидер приехал на поле со льном, «чтобы лично вникнуть во все технологические процессы и разобраться с тем, чего не хватает, чтобы выращивание льна было достаточно эффективным и приносило хорошие прибыли государству».

— По льну мы договорились. Я еще раз посмотрю, что было поручено раньше, начиная от возделывания и заканчивая льнокомбинатом. А то они будут ходить, все деньги просить. Сегодня если правильно возделывать по технологиям лен — он рентабелен.

Сравнил лен с нефтью

Директор Института льна НАН Беларуси Иван Голуб доложил Лукашенко, что рентабельность производства льна доходит до 70%, на что тот отреагировал:

— В лучшие времена нефть такую рентабельность давала. И они ходят еще, просят. Если мы научим хозяйства сеять и вот таким образом возделывать лен, они сами будут в этом заинтересованы.

Ученый должен показать результат — в поле

Прозвучало, что ученые-специалисты должны максимально плотно взаимодействовать с аграриями на местах, и не только помогать советом, делиться технологиями, но и спрашивать за итоговый результат, требовать четкого соблюдения всех технологических этапов.

В этой связи Лукашенко поделился своими воспоминаниями, когда был руководителем хозяйства:

— Вы нас учили. Я впитывал это, а 90% кукиш в кармане держали. Почему я вам (НАН Беларуси) передавал хозяйство, чтобы ученый показал в поле результат, а не на деляночках.

И посоветовал Голубу, как работать с кадрами:

— Ты должен управлять сталинскими методами. Сказал — сделали.

Сколько миллионов долларов еще надо на комбайны

Лукашенко поинтересовался, сколько еще необходимо специализированных комбайнов для уборки льна. Как выяснилось, это около 40 машин общей стоимостью около 8 млн долларов.

Тогда в адрес заместителя премьер-министра Михаила Русого (в центре фото) прозвучало:

— Значит, надо найти $ 10 млн, купить комбайны и закончить разговоры про теребление льна. Создавай комиссию, проводите тендер. Чем больше объем, тем дешевле.

Если бы не Лукашенко, то отрасли льноводства «сегодня могло бы вообще не быть»

— Если бы я тогда не завернул голову кое-кому, сегодня бы льна не было в стране. Что я, не помню, когда годами не рассчитывались льнозаводы с крестьянами, а льнокомбинат вообще ничего не продавал? Я знаю, чего мне стоил этот лен.

Еще один мастер-класс для журналистов из президентского пула

На этот раз Лукашенко предложил сопровождавшим его по Витебской области, в том числе представителям СМИ, поучиться уборке льна вручную, как это делали в прежние времена.

Напомним, накануне репортеры учились работать в поле с серпом.