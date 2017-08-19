Поляк опередил белоруса со средней зарплатой в три раза: «Зато у нас битва за урожай. А поляки молодцы»

И это по официальным данным. По неофициальным – разрыв может быть существеннее.

Средняя зарплата в Польше в июле выросла на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, со ссылкой на Главное статистическое управление сообщает «Радио Польша».

По данным ведомства, средняя зарплата поляка в июле составила 4 тыс. 502 злотых (1054 евро, 1237 долларов или почти 2400 белорусских рублей в эквиваленте).

Тем временем накануне стали известны средние зарплаты и у другой страны-соседки Беларуси. По официальным данным за июль, средний размер заработной платы в России вырос на 4,6% – и достиг суммы 658 долларов в эквиваленте.

При этом реальные располагаемые денежные доходы россиян за первое полугодие, напротив, снизились на 1,4%. По данным российских СМИ, реальные доходы населения сокращаются уже четвертый год подряд: в 2014 году снижение составило 0,7%, в 2015 году — 3,2%, в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении.

Как уже отмечала «Салiдарнасць» накануне, интересно, что такая ситуация в точности дублирует процессы, которые происходят в Беларуси – несмотря на то, что средняя зарплата в стране растет и по официальным данным превысила отметку в 400 долларов. А вот располагаемые доходы белорусов снижаются уже который год подряд.

Байнет: «У белорусов по самым оптимистичным раскладкам выйдет где-то 200 евро»

Форумчане с утра субботы сравнивают доходы белорусов и поляков. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Добавьте, что практически все (за исключением коммунальных услуг) у них ощутимо дешевле. Да и коммуналка, судя по всему, у нас подтянется до их уровня. Зато у нас битва за урожай…»

«Все прекрасно знают, что люди в Польше живут намного лучше, чем в РБ и РФ».

«Наш уровень жизни, зарплаты, пенсии, — все это зависит не столько от того, как мы работаем, а в очень большой степени от того, как нами управляют! А пока имеем то, что имеем».

«Сделав глупый выбор, расхлебать придется еще и нашим внукам. А поляки молодцы».

Вернувшийся с заработков: «Поляки вкалывают так, что белорусам и не снилось»