Коля Лукашенко в плацкарте «Адлер-Витебск». Фотофакт

В редакцию прислали фотографию, на которой сын президента едет в обычном вагоне поезда.

Фотографию, на которой мальчик, как две капли воды похожий на сына президента Беларуси Александра Лукашенко Николая, прислал в редакцию читатель.

- Снимок сделан 17 августа, поезд «Адлер-Витебск», обычный плацкартный вагон, - пояснил автор фото. - Но я не уверен, что это именно он.

«Комсомолка» уточнила: на фотографии действительно Николай Лукашенко.

Весь путь на этом поезде займет 52 часа 52 минуты. Билет стоит около 260 рублей.