Коля Лукашенко в плацкарте «Адлер-Витебск». Фотофакт
В редакцию прислали фотографию, на которой сын президента едет в обычном вагоне поезда.
Фотографию, на которой мальчик, как две капли воды похожий на сына президента Беларуси Александра Лукашенко Николая, прислал в редакцию читатель.
- Снимок сделан 17 августа, поезд «Адлер-Витебск», обычный плацкартный вагон, - пояснил автор фото. - Но я не уверен, что это именно он.
«Комсомолка» уточнила: на фотографии действительно Николай Лукашенко.
Весь путь на этом поезде займет 52 часа 52 минуты. Билет стоит около 260 рублей.
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