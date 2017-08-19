В налоговой рассказали о возврате уплаченного сбора на тунеядство

«Никакого ажиотажа и очередей нет. Мы активно проводим работу по возврату уплаченного налога по декрету № 3. Деньги возвращаем буквально в 1−2 дня, максимум — в течение трех дней».

Рассказали в ИМНС по Витебской области о белорусах, которые приходят за уплаченным налогом на тунеядство.

— За возвратом к нам обратилась примерно шестая часть из тех, кто уплатил налог, — отмечают в ИМНС по Витебской области и добавляют, что сбор уплатили около 7 тысяч человек. — Приходят, как правило, те, кто трудоустроился и уже принимает участие в финансировании госрасходов, либо достиг пенсионного возраста, либо стал недееспособным.

В областной налоговой рассказали, что «ни одному физлицу, которое обратилось за возвратом уплаченного налога, не было отказано, потому что все обращаются с основаниями в рамках распоряжения президента».

В ИМНС по Гомельской области отметили, что на 16 августа за возвратом уплаченного налога обратилось 1674 человек, из них уже 1656 получили свои деньги обратно. Заявления остальных рассматриваются. Ни одному из обратившихся за возвратом налога не было отказано", — добавили в ИМНС по Гомельской области.

Специалисты рассказали, что «во всех районах обращается примерно одинаковое количество человек». Ни одному из обратившихся за возвратом налога не было отказано.

В Гомельской области налог на тунеядство уплатило 8395 человек.

В ИМНС по Гомельской области напоминают, что белорусы, которые уплатили сбор на финансирование государственных расходов за 2015 и (или) 2016 годы, имеют право на возврат уплаченного сбора, если в 2017 году:

участвовали в финансировании государственных расходов;

достигли общеустановленного пенсионного возраста;

признаны недееспособными или инвалидами (независимо от группы, причины, даты наступления и срока инвалидности).

При этом возврат сбора осуществляется независимо от периода участия граждан в финансировании государственных расходов в текущем 2017 году, уточняют в областной налоговой.

Для возврата сбора гражданам необходимо предоставить в инспекцию письменное заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В письменном заявлении необходимо указать сведения, подтверждающие его право на возврат сбора.

Возвращают деньги двумя способами:

на счет в белорусском банке (при условии указания реквизитов текущего (расчетного) или иного банковского счета: номер и тип счета, наименование банка, код банка, код валюты);

наличными денежными средствами из кассы обособленного (структурного) подразделения открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк».

О том, что налоговые органы начали возвращать деньги тем, кто заплатил сбор за тунеядство в прошлом году и уже устроился на работу, в начале июля сообщила замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

— 9 марта у президента состоялось совещание. Четко было обозначено, что уплаченный налог (за 2015 год. — Прим. TUT.BY) возвратят лицам, которые приступили к труду, — сказала замминистра.

Светлана Шевченко отметила, что не все из уплативших налог на тунеядство написали заявление на возврат денег. Есть и те белорусы, кто предпочел бы, чтобы уплаченные средства пошли на социальные нужды.

Налог на тунеядство заплатили 51,6 тысячи человек. Всего бюджет получил от тунеядцев уже 15,6 миллиона рублей. Извещения на уплату сбора получили более 470 тысяч человек.