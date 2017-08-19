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Экономика
19.08.2017
Мясникович предложил больше дифференцированных тарифов на электроэнергию

Спикер убежден, что дифференцированными тарифами в Беларуси надо заниматься более глубоко и активнее пропагандировать их использование среди населения.

Так называемая тарифная тетрадь, отметил он, должна быть более объемной, степень дифференциации – больше, сообщает БЕЛТА.

– У человека должна быть возможность воспользоваться льготным тарифом в течение суток или недели, чтобы выполнять энергозатратные работы по дому. То же для промышленных предприятий.

В Беларуси уже действуют тарифы, дифференцированные по времени, когда энергосистема испытывает максимальную и минимальную нагрузку. В некоторых случаях разница может достигать трехкратного размера.

 
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