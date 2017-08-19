Названа самая опасная для мужчины сексуальная поза

Уважаемые читатели, берегите себя и своих близких.

Британский журнал Advances in Urology опубликовал статью, в которой представил рейтинг самых опасных для мужчины с точки зрения травмы пениса поз в сексе.

Полагаете, травмы, полученные во время занятий сексом, встречаются нечасто? Напрасно, отмечает индийский GQ.

Оговоримся: мы имеем в виду не мелочи типа потянутых мышц или ожогов от трения о ковер – речь о вещах более серьезных, причем связанных напрямую с определенными сексуальными практиками. Британский научный журнал Advances in Urology опубликовал статью бразильских медиков, в которой те представили, помимо прочего, рейтинг самых опасных для мужчины с точки зрения травмы пениса поз в сексе. На вершине списка положение «она сверху», также описанное как «наездница». Именно в этом положении получили травмы пениса наибольшее число попавших в исследование мужчин.

Чтобы снять возникшее напряжение, отвлечемся на минуту и укажем, что авторы статьи изучали обращения пациентов в три госпиталя бразильского города Кампинас (в нем и ближайших пригородах проживает 3 миллиона человек) за последние 13 лет. Врачей интересовали случаи перелома пениса – травмы, при которой ткани возбужденного члена разрываются при приложении к нему слишком большой нагрузки.

Так вот: в половине случаев эта неприятность приключалась с жителями Кампинаса и окрестностей, именно когда женщина находилась сверху. Более того, оказалось, что если наездница скачет задом наперед, это еще опаснее, чем когда она находится к партнеру лицом (все дело в том, что перегрузка увеличивается из-за отклонения пениса под углом).

Но не все проблемы происходят от безрассудных скачек. В 29 % случаев перелом наступал в позе «по-собачьи». Для сравнения: целомудренное миссионерское положение привело в больницы бразильского города Кампинас лишь 21 % пострадавших.

Тут стоит отметить, что половина травмированных узнали о травме по «трем классическим ее признакам»: хорошо слышному хрусту, вслед за которым наступала сильная боль, а затем травмированный орган заметно отекал.

Авторы исследования отмечают и большое число случаев самолечения и длительного ожидания помощи: кое-кто из травмированных вынужден был ждать врача почти шесть часов, а это нехорошо. «Перелом пениса – относительно редкая травма, она часто вызывает смущение и страх у пациентов, из-за чего они могут откладывать обращение к медикам, а это, в свою очередь, может привести к эректильной дисфункции и нарушению мочеиспускания», – предупреждают врачи.

Уважаемые читатели, послушайте их, берегите себя и своих близких.