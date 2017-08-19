Селевой поток в Крыму снес с трассы десятки машин

Сложив их одна на другую.

В ночь на 19 августа на трассу Симферополь (Грушевка) — Судак сошел селевой поток. В районе села Дачное десятки автомобилей были снесены с трассы и брошены один на другой, пишет Новая газета.

- 7 утра, и мы показываем вам весь ужас происходящего. Машину уже потихоньку эвакуируют. А вода все идет, - делится автор видео.

МЧС сообщило о 15 поврежденных автомобилях, однако очевидцы говорят о других масштабах: около 50 поврежденных автомобилей.

Движение по трассе смогли открыть утром, эвакуировав часть автомобилей. Данных о погибших нет.

В полдень субботы власти Судака объявили в городе режим чрезвычайной ситуации из-за схода селевого потока после мощного ливня.