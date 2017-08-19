«Мечтаю показать нашим акушеркам и врачам, какими счастливыми бывают женщины после родов»

Акушерка и мама двоих детей Ольга Кусмерска поделилась своим опытом родов в Польше и Англии и рассказала о том, какие перемены, по ее мнению, нужны системе родовспоможения в Беларуси.

Ольга Кусмерска три года работала акушеркой в одном из роддомов Беларуси. Сейчас Оля живет в Лондоне. Она мама двоих детей. Старший родился в Польше, младшая – в Великобритании.

– За три года работы в роддоме я не видела ни одних естественных родов без вмешательства, – рассказывает Ольга. – В Беларуси беременность и роды связаны с атмосферой адреналина, вызванного страхом, напряжением, нервной обстановкой. Персонал роддома боится осложнений у пациенток. Врачи и акушерки – что что-то пойдет не так, и у них будут проблемы.

Во время учебы в медколледже у меня преподавала акушерство и гинекологию Людмила Сергеевна Усердина. В 80-90-х она была заведующей отделением физиологии в Минском областном роддоме. Ее подход к родам – уважение к каждой женщине. Она помнила каждую свою пациентку! На занятиях она упомянула имя французского акушера-гинеколога Мишеля Одена.

Я нашла его книги. Он описывал свой опыт, как он организовывал роды в роддоме, где женщины могли рожать с партнерами. В отделении были ванны, чтобы роды могли проводиться в воде. Читала и не могла поверить: роды – это красиво, это таинственный и интимный процесс.

Оля Кусмерска и Мишель Оден

Когда Ольга начала работать в роддоме, ее идеи, как сделать так, чтобы женщины себя комфортно чувствовали в родах, быстро развеялись:

– В нашей системе все построено на контроле и соблюдении медицинских протоколов, которые ставят медперсонал в определенные рамки.

Не дай Бог, чтобы женщина родила в предродовой палате! Ее обязательно переведут в родзал.

Я тоже боялась, что на меня накричат. Например, за то, что я позволила женщине стать на колени во время схватки. Ей так хорошо – ей нужно чувствовать опору. А у нас говорят: «Стой, держись за кровать!»

Я и сама иногда говорила: «Вставай быстро!». Сейчас мне стыдно. Почему я позволила себе бояться?

Сколько раз видела, какие радостные поступают в роддом женщины – особенно те, кто ждет первого ребенка. Как их встречают? Один укол, второй, берут анализы. У нее схватки, а мы ее мучаем вопросами: ваше имя, фамилия, дата последней менструации. Все написано в обменной карте, но надо спросить. Сказали: выключите телефон. Есть и пить запретили.

Женщина не понимает, куда она попала и что происходит.

В Беларуси женщина в родах слышит от врачей и акушерок: «Мама, подумайте, чтобы вашему ребенку было хорошо». «Мы даем вам лекарство, чтобы ребенку было лучше». «Лежите, чтобы вашему ребенку было лучше». «Мы будем слушать сердцебиение – это все для вашего ребенка».

Нет простого понятия: ребенку будет лучше тогда, когда маме будет лучше.

Сколько женщин, которые прошли через роддом, чувствуют себя травмированными акушерской агрессией? Я тоже оказывала в какой-то степени эту агрессию, потому что боялась. Иногда старалась относиться к роженице так, как хотела, чтобы относились ко мне.

Наши врачи думают, что будет лучше, когда в родах все под контролем: количество и продолжительность схваток, сердцебиение малыша, следить, чтобы женщина не ела-не пила. Мы думаем: будем давать ей медикаменты, скрупулезно вести роды – и тогда все будет хорошо.

К сожалению, так не происходит. Мишель Оден пишет про физиологию родов: должно быть тихо, темно и тепло. Если соблюдать это правило, роды будут идти естественно. В белорусских роддомах можно встретить опытных акушерок, которые знают: лучшее лекарство в родах – это время. Нужно дать женщине время и никуда не спешить.

Первенец Ольги появился на свет в Польше пять лет назад.

– Мы с мужем хотели, чтобы роды были семейным событием. У нас был свой план родов. Для нас было важно, чтобы роды были свободными, чтобы я могла рожать в позиции, в которой мне будет удобно. Мы хотели, чтобы после родов ребенок был с нами. Понимали, что в Беларуси этот план нереально реализовать. Никто бы меня не слушал, как я хочу рожать. Мне сказали бы: «Мы за тебя отвечаем и боимся, поэтому будем делать как надо».

В польском роддоме, на родине моего мужа, применялись новые стандарты: можно было прийти со своим планом родов.

После долгой пробы естественных родов мне сделали кесарево сечение. Мне не делали общий наркоз. Сына сразу отдали мне. Ночь и день после родов муж провел с нами в палате. Я кормила ребенка грудью, и мне никто не предлагал докармливать смесью.

Второй ребенок Ольги родился через три года в Лондоне.

– Мне посчастливилось родить дома с профессиональной поддержкой. В Англии домашние роды включены в медстраховку.

По словам Оли, медики скептически восприняли ее желание рожать дома после первого кесарева.

– Но поскольку я, зная риски, выбрала домашние роды, мне не имели права отказать в медицинской помощи, – объясняет она.

Ольга рожала с доулой и двумя акушерками.

– Роды были долгими – около 36 часов схваток. Акушерки приезжали дважды. Они были со мной полтора часа до рождения дочки. Потом они помогли убраться дома. На второй и третий день после родов акушерки приезжали – брали анализы у ребенка.

В Великобритании у женщин есть три варианта, где рожать, рассказывает Оля.

– Если беременность протекает с осложнениями или в родах что-то пошло не так, ты можешь рожать в отделении, где есть доктора, акушерки, медикаменты и аппаратура. В палате есть кровать, кресло для партнера, телевизор, мяч.

Если у будущей мамы нет проблем со здоровьем, она может рожать в родовом центре. Он выглядит как трехзвездочный отель. В центре работают только акушерки. На роды можно взять двух партнеров, например, маму и мужа.

Третий вариант – домашние роды. В Великобритании посчитали, что роды дома дешевле, чем в отделении и родовом центре. Как показывает практика в этой стране, домашние роды для здоровых женщин с физиологической беременностью безопасны. По статистике, мам, которые рожают дома, реже транспортируют в больницу, чем тех, кто рожает в родовом центре.

В Британии процент домашних родов составляет 3% от всех родов. В ближайшие годы этот показатель планируют довести до 5%.

В Англии уже через два часа после родов женщина может ехать домой, а может остаться в родовом центре на сутки. А в Беларуси ссылаются на то, что нет средств, чтобы сделать индивидуальные палаты, нет условий, чтобы женщина могла рожать с партнером. Но зато у нашей страны есть деньги, чтобы держать женщину неделю до и после родов в стационаре!

Я мечтаю вывозить на семинары за рубеж белорусских акушерок и врачей, чтобы они могли пообщаться с коллегами, и увидели, какими могут быть роды, и какими счастливыми бывают женщины после родов.

Хочу, чтобы наши медики увидели, что естественные роды без вмешательства и медикаментов – это не страшно. Даже одной вертикальной и свободной позой для родов можно решить многие проблемы.

Когда в Беларуси начинаешь говорить, что женщина может сама выбирать позу для родов, акушерки возмущаются: как они будут принимать ребенка?

Больно слушать, когда из-за отсутствия выбора и возможности родить естественно в приятной атмосфере, с поддержкой близкого человека, женщины вынуждены решаться на домашние роды.

Мне хочется, чтобы роды в нашей стране стали интимным, семейным событием, и акушерки и врачи понимали: это честь для них – присутствовать на вашем семейном празднике.