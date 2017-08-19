Логвинец: «Зарплаты белорусов не позволяют им брать такой отпуск, не думая о том, что будет завтра в холодильнике»

Министерство труда и социальной защиты предлагает ввести в Беларуси отцовский отпуск. Захотят ли отцы воспользоваться этим отпуском, если он не будет оплачиваться?

Семья Алеся Логвинца, фото Дмитрия Русака

Минтруда предлагает закрепить в Трудовом кодексе норму, согласно которой при желании работника наниматель будет обязан предоставить отцовский отпуск сроком до 14 дней в первые полгода после рождения ребенка. Отпуск является «социальным» и не будет оплачиваться.

«Если хотя бы на 50 % сохранять зарплату в отцовском отпуске, мужчины будут более активно его брать»

Эксперт Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова считает этот шаг позитивным. Собеседница «Завтра твоей страны» обращает внимание на то, что мужчины после рождения ребенка и ранее могли брать отпуск – за свой счет.

– Разница в том, что после введения нормы в Трудовом кодексе наниматель не сможет отказать работнику.

По мнению Катерины Борнуковой, найдутся желающие, которые воспользуются этой возможностью, но вряд ли такие отпуска станут массовым явлением.

– Когда женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, мужчина обычно остается единственным кормильцем в семье. И тут получается, чтобы остаться дома с семьей, ему нужно отказаться от зарплаты.

Предлагая инициативу ввести отпуск для отцов, власти учитывали, что в бюджете денег на их оплату нет, объясняет эксперт.

– Но здесь надо учитывать долгосрочную перспективу, – уверена Катерина Борнукова. – Если хотя бы на 50 % сохранять зарплату в отцовском отпуске, мужчины будут более активно его брать.

Собеседница «Завтра твоей страны» полагает, что нам может быть полезен опыт скандинавских стран, которые успешно привлекают отцов к воспитанию детей.

Продолжение прогноза эксперта, а также мнение политолога Алеся Логвинца читайте здесь