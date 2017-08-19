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19.08.2017
Александр Панов, Новая газета
«Король филантропии» Билл Гейтс: Я не люблю слово «чудо»

Самый богатый человек планеты снова попал в заголовки новостей, сделав крупнейшее пожертвование в XXI веке. $ 4,6 млрд в виде 64 миллионов принадлежавших ему акций компании Microsoft переданы в фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Эта сумма составляет 5% от общего состояния Гейтса, 38% от его доли в Microsoft. Пожертвование было сделано еще 6 июня, однако пресса узнала о нем только в минувший понедельник.

Мирные войны Гейтсов

…а во вторник филантроп объявил, что начинает новую кампанию по борьбе с малярией. Читатели его блога «Москитные войны», зарегистрировавшись и приняв участие в интернет-викторине, становятся участниками масштабной благотворительной акции. От их имени фонд Гейтсов посылает антималярийные сетки в Мозамбик и другие районы Азии и Африки, где от болезни, передаваемой укусами насекомых, ежегодно гибнут сотни тысяч людей.

Благодаря филантропической помощи фонда Гейтсов и других организаций начиная с 2000 года число смертей от малярии сократилось вдвое, но все равно остается огромным: от 870 тыс. 17 лет назад — до 429 тыс. в прошлом году. В своем блоге Билл Гейтс пишет «Я не люблю произносить «чудо», но цифра (падения смертности) действительно похожа на чудо».

В основе чуда — другая цифра: финансирование борьбы с малярией за 15 лет — с 2000 по 2015 год — возросло на 1000%. Начиная с 1994 года Билл и Мелинда Гейтс пожертвовали в общей сложности $ 35 млрд в акциях и денежных средствах на развитие здравоохранения в беднейших странах мира и на борьбу с нищетой. Это целая философия. Билл Гейтс объявил, что не оставит большинство своего капитала наследникам, они должны сами добиваться успеха в жизни.

В 2010 году он вместе с миллиардером Уорреном Баффетом инициировал филантропическую кампанию «Клятва дарения» (The Giving Pledge), призвав главных богачей мира отдавать часть денег на благотворительность. В кампании приняли участие Джордж Лукас, Марк Цукерберг. Те, кто поставил свою подпись под «клятвой» (на сегодня около170 человек, из них 14 миллиардеров), обязались перевести более половины своего состояния на благотворительные нужды. Любопытно, что конкурент Гейтса — основатель Amazon Джефф Безос, в конце июля этого года возглавивший список богатейших людей планеты (это длилось только сутки, затем Гейтса вновь признали «первым богачом»), пока не участвует в этой инициативе.

«Король филантропии» — так называет его издание Forbes, Гейтс остается на вершине списка, несмотря на то что в общей сложности он перечислил в фонд свыше 700 млн акций Microsoft общей стоимостью более $ 40 млрд. Эти деньги перечислены на некоммерческие проекты в ста странах мира.

Помимо малярии, фонд давно объявил войну полиомиелиту, поставлена задача полностью победить эту болезнь в 2019 году. Следующие цели фонда Гейтсов — победа над туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.

Крупнейший партнер фонда Гейтсов Уоррен Баффет (2-е место в списке Forbes) обязался в течение 10 лет предоставить на благотворительные нужды около $ 30 млрд в виде акций Berkshire Hathaway, которую называют «самой мощной инвестиционной компанией мира». В открытом письме своему инвестору Билл и Мелинда Гейтс в феврале этого года отчитались за вложенные деньги:

— начиная с 1990 г. за счет вакцин жизни 122 млн детей были спасены, детская смертность неуклонно снижается, уже 86% детей получают необходимые медицинские прививки;

— за последние 13 лет 300 млн женщин в беднейших странах получили современные средства контрацепции и с ними — возможность планировать деторождаемость.

1 доллар, потраченный на детскую иммунизацию, приносит $ 44 экономической прибыли, утверждают Гейтсы.

Однако есть и другая статистика: в прошлом году 1 млн детей умерли в день своего рождения, а более 2,5 млн не прожили и одного месяца. Почти половина детских смертей — 45% — от голода.

Значит, у «филантропического короля» Гейтса, «лучшего инвестора мира» Баффета и иже с ними — впереди непочатый край работы по совершенствованию окружающего мира.

Верхушка айсберга

Попав в Америку, быстро убеждаешься, что идеологические скрепы, вбитые со школьной скамьи о безжалостном капиталистическом мире, где «человек человеку — волк», не совпадают с действительностью. Америка — это страна, где один из главных принципов общества — помощь ближнему, благотворительность, творение блага. Это и почетно, и… выгодно.

Ежедневно благотворительные общества, некоммерческие фонды, религиозные и местные общины занимаются сбором средств, вещей, продуктов питания для малоимущих и бездомных, для полицейских и пожарных, на развитие школ, приютов и церквей.

Индивидуальные рекордные пожертвования миллиардеров: Гейтса, Баффета и т.д. — верхушка айсберга. В 2015 году, согласно данным организации Giving USA, американцы пожертвовали на благотворительность $ 373 млрд — это свыше одного миллиарда в день. 71% (264,5 млрд) — взносы граждан, 16% собрали общественные фонды, 9% (31,7 млрд) получены в виде дарственных завещаний и только 5% (18 млрд) перечислили корпорации.

Почти треть пожертвований — 32% ушли на нужды церкви, 15% — на образование, 12% — на социальные службы, помогающие старикам, малоимущим, матерям-одиночкам и т.д. Работает это так: американцы выписывают чеки (обычно не больше: 5–20 долларов) в различные фонды и общественные организации, а те, в свою очередь, перенаправляют деньги на нужды науки, культуры, искусства.

Государство всячески стимулирует филантропов и меценатов. При заполнении налоговой декларации закон позволяет вычесть суммы, выделяемые на благотворительность. Для всех категорий товаров есть свой максимум, который можно вычесть из налогов. Например, за сданную одежду можно вычесть не более $ 500. Для оценки недвижимости и других уникальных товаров обычно привлекается эксперт.

Можно жертвовать деньги, одежду, мебель, бытовую технику, дома и землю, автомобили и мотоциклы, лодки и яхты, драгоценности, ценные бумаги и акции, патенты, предметы искусства.

Самые известные благотворительные частные фонды Америки — «Накорми детей» (оказывает помощь продуктами и товарами во всех 50 штатах США и 23 странах мира), «Музыка в помощь жертвам стихийных бедствий» (основан музыкантами группы Linkin Park), «Партнеры по здоровью» (лечение от тяжелых заболеваний — СПИДа и туберкулеза жителей Перу, Руанды, Гаити, Гватемалы, Мексики и т.д.).

Для «золотого процента» Америки возникает дилемма: отдать деньги государству в виде налогов или вместо этого провести благотворительную акцию, которая вызовет интерес прессы, благодарность людей и будет способствовать развитию бизнеса. Как утверждает британский социолог Линси Макгой, автор книги «Не существует бесплатных даров: фонд Гейтсов и цена филантропии», все крупнейшие филантропы — Эндрю Карнеги, Джон Д. Рокфеллер и Генри Форд жертвовали деньги «из соображений эгоизма».

Их благотворительность, убеждена британский автор, не что иное, как продуманная пиар-стратегия с целью отвлечь общественное внимание от монополистической природы их предпринимательства. Гейтс, по мнению Макгой, попадает в перечень монополистов, и его впечатляющая история борьбы с бедностью и болезнями на автора книги впечатления не производит. Как и на участников движения «Оккупируй Уолл-стрит», выступающих против любых крупных корпораций.

Возможно, и поэтому многие делают пожертвования тайно. 4 года назад под Новый год повезло официантам в центре Нью-Йорка, на Манхэттене. Неизвестный даритель оставлял чаевые на сумму от 1 до 10 тысяч долларов, подписываясь на кассовом чеке: «чаевые для Иисуса». Около полусотни официантов получили свои «чеки счастья».

Университет Цинциннати (штат Огайо) в качестве анонимного пожертвования получил $ 3 млн на стипендии самым талантливым студентам.

Недоброжелатели предсказывают Америке скорые разрушительные потрясения — экономические, политические и даже сейсмологические. «Скоро всей вашей Америке кирдык», как говорил известный киногерой. Но пока неуклонно растут суммы, отданные на благотворительность, и множатся очереди из семей, желающих принять иностранных сирот (здешние давно разобраны). Со скрепами у американцев все в порядке.

 
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