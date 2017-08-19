87-летняя бабуля из-под Гродно подожгла Mercedes невестки

В Свислочском районе возбуждено уголовное дело в отношении женщины 1930 года рождения, которая подозревается в умышленном повреждении чужого имущества - автомобиля, который принадлежал ее умершему сыну.

Как сообщил начальник местной криминальной милиции Александр Якимчик, хозяин грузового Mercedes скончался несколько лет назад. На машину стал претендовать широкий круг родственников, в том числе мать покойного и его супруга.

Фактически автомобиль стоял возле дома невестки, но свекровь не соглашалась с таким положением вещей. В милиции рассказали, что ранее она разбила зеркала и стекла в машине. А после этого взяла канистру с бензином, облила горючей жидкостью автомобиль и подожгла. Огонь повредил кабину и моторный отсек.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное уничтожение либо повреждение имущества».