Модель Sports Illustrated: «Со своей старой задницей в соцсетях я чувствую себя неадекватной»

Крисси Тейген, жена музыканта Джона Ледженда, поразила публику на конференции Beautycon в Лос-Анджелесе откровенными высказываниями.

31-летняя Крисси, оказывается, не просто разглядывает фигуры других женщин в Instagram, но и рефлексирует по этому поводу:

— Я испытываю странные чувства: с одной стороны, я завидую этим телам, с другой стороны, хочу, чтобы мое тело было таким же красивым. Я очень хочу быть той, кто скажет: «Ребята, да вам не нужна эта чушь собачья».

В итоге Тейген пошутила: «Когда я со своей старой задницей захожу в социальные сети и вижу все эти отфотошопленные и отфейстюненные фотографии, то чувствую себя безумно неадекватной».

Но всё не так просто. Помимо «ха-ха» и «хи-хи» были также слёзы.

— Несколько раз я просто плакала при Джоне, что у меня никогда не будет «такого» тела. Я была действительно расстроена из-за этого. У всех есть красивая попа, плавные бедра, стройная талия... Кроме меня, — сказала Крисси.

Примечательность этой истории в том, что Тейген сама работает моделью. Причем снимается для самого знаменитого каталога купальников в мире – Sports Illustrated.

— Иногда на съемках приходилось раздеваться. Когда я видела растяжки у других, я думала про себя: «Да, девочка, да!». Мне становится реально легче! Сколько людей чувствовало бы себя лучше, если бы мы перестали это скрывать? — задалась вопросом Крисси.

Тейген в каталоге Sports Illustrated