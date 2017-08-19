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Лица
19.08.2017
LADY.TUT.BY
Фанатка фитнеса доказывает: «Грудь — это просто жир на теле»

Вы можете представить, что эта красотка стояла в очереди желающих сделать операцию по уменьшению груди?

В течение 7 лет с помощью физических упражнений и диет Мел Чех, фитнес-тренер из Британской Колумбии, смогла уменьшить размер своего бюста. Женщина поделилась фотографиями «до и после» трансформации тела в Instagram.

«Семь лет назад я ненавидела ее», — рассказывает девушка. Она не могла надевать одежду, которая ей нравится, и большая грудь заставляла ее чувствовать себя «супернеудобно». Мел отметила, что жила с ощущением, словно грудь весит 90% процентов от ее общего веса, она мешала ей бегать, прыгать и вообще двигаться.

— Я была в списке ожидания на операцию по уменьшению груди, потому что у меня развивался ревматоидный артрит. Не очень-то весело!" - признается Мел.

Когда Мел было 10 лет, у нее диагностировали тяжелую форму ревматоидного артрита. Но увлечение физическими упражнениями изменило ее жизнь и помогло справиться с болезнью.

— Я смогла избежать операции по уменьшению груди, мой артрит перешел в фазу ремиссии, а я в лучшей форме за всю свою жизнь, — рассказывает Мел. — Но нужно понимать, что результата нельзя добиться быстро. Это семилетняя работа.

Женщина призывает других оставаться позитивными и любить свое тело.

— Отсрочка операции стала лучшим, что когда-либо происходило со мной, потому что это научило меня питаться правильно, а главное — вылечило меня, — поделилась Мел Чех. — Если вы хотите сделать операцию, пожалуйста, сначала попробуйте физические упражнения и диету. Грудь — это всего лишь жир на теле.

 
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