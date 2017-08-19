Спецпредставитель США по Украине летит в Минск

На встречу с представителем России.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер отправляется в Минск на встречу с представителем российского правительства для обсуждения российско-украинских отношений. Встреча состоится 21 августа, со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США пишет TUT.BY.

После встречи в белорусской столице Волкер отправится в Вильнюс. В Литве запланирована встреча с высокопоставленными правительственными чиновниками. Тема — дальнейшие шаги по Украине.

— 23 августа он отправится в Киев, где присоединится к министру обороны Джеймсу Мэттису на встречах с должностными лицами украинского правительства старшего ранга для обсуждения следующих шагов в рамках дипломатических переговоров для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, — добавили в Госдепартаменте.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД России Сергей Лавров сообщали, что запланирована встреча спецпредставителя США по Украине с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Волкер около месяца назад был назначен на должность. В его задачи входит координация действий по урегулированию ситуации на Донбассе.

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