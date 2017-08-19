Профессор МГИМО: Российская элита убеждена, что должна контролировать Украину, Беларусь и Молдову

Профессор МГИМО Валерий Соловей рассказал об убеждении российской элиты, что Россия должна контролировать или иметь право вето в отношении Украины, Беларуси и Молдовы.

– Это убеждение, я думаю, что оно уходит, на самом деле, еще в конце XVII века, то есть оно очень давнишнее. И это вот убеждение – оно такая концептуальная рамка, – заявил Соловей в эфире «Эха Москвы». – А, вот, как мы этого добиваемся?..

Сейчас мы прибегли к самому сильнодействующему средству сохранения контроля (имеется ввиду создание на Донбассе зоны социальной катастрофы – прим. «Салідарнасці») вот над этим восточным поясом. Я не уверен, что это средство сработает, потому что чем активнее мы эти средства сильнодействующие применяем, тем активнее Украина уходит на Запад…

Мы не можем с точки зрения руководства российского, позволить Украине уйти на Запад, иначе вся история России с середины XVII века просто рухнет, она идет под откос. Потому что означает, что Россия отодвигается туда, в азиатские условно степи, откуда она начинала свой дрейф на Запад, свое движение почти 400 лет тому назад.