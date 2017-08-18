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Общество
18.08.2017
Наша Ніва
12-летний Коля Лукашенко за рулем комбайна «намолотил 5 тонн зерна». Это законно?

12-летний Николай Лукашенко, управляя комбайном, намолотил 5 тонн зерна. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

Как поясняется, место комбайнера сначала занял один из работников сельхозпредприятия, а Коля сел рядом. «Через некоторое время за рулем комбайна уже сам Николай. Бункер комбайна он пополнил первыми для себя 5 тоннами зерна», — рассказали в телеэфира.

Что о такой ситуации говорит законодательство?

Несовершеннолетние не имеют права управлять транспортными средствами.

Статья 18.19 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность за передачу транспортному средству лицам, не имеющим права управления. Соответственно, работник колхоза должен быть оштрафован на сумму от 5 до 20 базовых величин (115-460 рублей).

Аналогичный штраф за вождение без прав не может быть наложен на 12-летнего ребенка. В таком случае к ответственности привлекаются его родители.

Лукашенко в белом прибыл на «поле Президента», где пересел с квадроцикла на комбайн

 
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