Нарушено обещание Лукашенко: «коммуналка» вырастет почти на четверть

Неприятную для белорусов новость озвучил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец. Впечатляет и обоснование такого шага.

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– Потребители с 1 сентября заплатят на 8% больше за коммунальные услуги. Но, еще раз обращу внимание, что данная индексация или данный рост обусловлена ростом доходов населения, как это и предусмотрено действующим законодательство и той практикой, которая сложилась уже в течение нескольких лет. С 1 декабря мы планируем опять же исходя из роста заработной платы, которая будет происходить, мы оцениваем, что рост индексации составит порядка 10%– заявил Иван Вежновец на заседании в Совете Республики 17 августа, сообщает телеканал СТВ.

Что сразу бросается в глаза: повышать «коммуналку» будут вопреки указу Лукашенко № 555 от 5 декабря 2013 года, где говорится о повышении тарифов на ЖКУ не более чем на пять долларов в эквиваленте.

Напомним, что именно на эту сумму коммунальные услуги уже подорожали в начале года. Принимая постановление № 1035 от 16 декабря 2016 года в Совмине отмечали: расчетные платежи семьи из трех человек, проживающей в типовой двухкомнатной квартире, при нормативном потреблении услуг возрастут на 10,98 рубля и составят в отопительный период 79,38 рубля.

То есть нас ждет второе и третье за год подорожание ЖКУ, которое преодолеет планку, обещанную народу Александром Лукашенко. Власти осознали, что без кредита МВФ все-таки не выкрутиться?

Как ЖКХ может стать ближе к народу

Впечатляет и обоснование подорожания «коммуналки», которое озвучил замминистра Иван Вежновец. Вообще-то по данным Белстата реальные доходы белорусов падают на протяжении всего нынешнего года.

По этому поводу можно грустно пошутить: к концу года у нас будут зарплаты по $ 500, а вскоре вообще по 750 $, так что подорожание коммуналки на 18% – это ерунда.