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18.08.2017
Упс! Навальный продал «Лайфу» видео про «отдых Навального во Франции»

В конце июля 2017 года оппозиционер Алексей Навальный отправился во Францию — отмечать день рождения жены Юлии. В начале августа о поездке политика сообщило издание «Лайф», приложив в качестве подтверждения запись с камер наблюдения.

«Лайф» утверждал, что видео прислал «гражданский журналист» через специальное приложение LifeCorr, созданное для сбора фото и видео очевидцев, сообщает Meduza.

Через это же приложение издание опубликовало задание для пользователей: тому, кто снимет Навального на отдыхе, обещали 50 тысяч рублей.

Вскоре «Лайф» получил новое видео из Франции, его выложили 18 августа в материале «Мишленовские похождения: как Навальный отдыхал в Руане». В тексте говорилось, что ролик загрузил «гражданский журналист».

Этим «гражданским журналистом» оказалась Юлия Навальная!

Алексей Навальный рассказал, что увидел задание от LifeCorr, когда находился во Франции. Он заехал с женой в Руан, и Юлия сняла короткое видео о его прогулке по городу. В оригинале ролик был чуть длиннее, чем тот, что выложил «Лайф», — в конце исходного видео происходит такой диалог:

— Алексей, Алексей, а что вы здесь делаете?

— А здесь я пытаюсь заработать 50 тысяч рублей на дурачках с «Лайфньюз».

Навальный отправил снятое видео своему пресс-секретарю Кире Ярмыш, а та — знакомому, который и переслал ролик «Лайфу». При этом издание перечислило ему не 50 тысяч рублей, как было обещано, а 10 тысяч. Эти деньги Навальный переведет в свой предвыборный фонд.

Еще один «золотой мальчик» Коля — сын российских «усов номер один»

 
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